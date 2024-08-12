Челябинке пригрозили инспекцией по делам несовершеннолетних после эвакуации авто

Челябинке, у которой эвакуировали машину с ребенком и котом внутри, пригрозили инспекцией по делам несовершеннолетних в ответ на неподобающее поведение. Об этом рассказал директор компании «Нива» Кирилл Сташков.
«Я ей объяснил, что если она продолжит вести себя в том же духе, то мы должны будем вызвать сюда инспектора по делам несовершеннолетних. На вас составляется административный протокол, выносится на комиссию и вас ставят на учет», — сообщил Сташков, пишет сайт «74.ру».
Сташков подчеркнул, что мать ребенка, прибыв на штрафстоянку, начала угрожать жалобами и отказывалась платить. Но в итоге отказалась от претензий. По его словам, машину эвакуировали на штрафстоянку по улице Энгельса, находящуюся всего в нескольких минутах езды от места нарушения по улице Воровского, а мать приехала спустя 25 минут и устроила скандал.
Также задняя часть у эвакуированной машины была тонированная, ребенок одет в черное. Сотрудники заглянули в салон, но никого там не увидели. Они аккуратно погрузили и выгрузили машину так, что «ребенок даже не проснулся», отметил Сташков.
Инцидент с эвакуированным в Челябинске авто, внутри которого находились ребенок и кот, вызвал общественный резонанс. Машина была припаркована под знаком «Стоянка запрещена» вблизи больницы.
Женщина заявила, что не сразу смогла забрать ребенка со штрафстоянки. Под давлением со стороны сотрудников штрафстоянки она записала видео-отказ от претензий, сообщила пресс-служба партии «Новые люди» в соцсети «ВКонтакте».
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (»Оказание услуг, не отвечающих требования безопасности»), действиям сотрудников ГАИ будет дана правовая оценка по статье 293 УК РФ (»Халатность»). По данным URA.RU, на мать ребенка составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела. Соответствующее поручение было дано 12 августа.
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