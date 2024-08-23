ФАС установила переизбыток магазинов в Свердловской области

Федеральная антимонопольная служба выявила превышение доли торговых сетей в Свердловской области. В список попали еще 40 регионов с аналогичными признаками нарушения торговли. Об этом рассказали в пресс-службе ФАС.
Согласно сообщению, ФАС установила факты открытия новых или расширения имеющихся магазинов сетями в Свердловской области, доля которых еще в 2022 году составляла более 25%. Дополнительная проверка территориальных органов проверит эту информацию.
Если нарушения торговли подтвердятся, то ФАС обратится в суд с требованием о признании сделок по расширению сетей недействительными. Помимо Среднего Урала под проверку попали Курская, Ленинградская, Московская, Тюменская, Челябинская области, ХМАО-Югра, ЯНАО и еще 33 региона.
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