ФАС установила переизбыток магазинов в Свердловской области

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Торговые сети открыли слишком много магазинов в 41 регионе Фото:

Федеральная антимонопольная служба выявила превышение доли торговых сетей в Свердловской области. В список попали еще 40 регионов с аналогичными признаками нарушения торговли. Об этом рассказали в пресс-службе ФАС.

Согласно сообщению, ФАС установила факты открытия новых или расширения имеющихся магазинов сетями в Свердловской области, доля которых еще в 2022 году составляла более 25%. Дополнительная проверка территориальных органов проверит эту информацию.

Если нарушения торговли подтвердятся, то ФАС обратится в суд с требованием о признании сделок по расширению сетей недействительными. Помимо Среднего Урала под проверку попали Курская, Ленинградская, Московская, Тюменская, Челябинская области, ХМАО-Югра, ЯНАО и еще 33 региона.

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Федеральная антимонопольная служба выявила превышение доли торговых сетей в Свердловской области. В список попали еще 40 регионов с аналогичными признаками нарушения торговли. Об этом рассказали в пресс-службе ФАС. Согласно сообщению, ФАС установила факты открытия новых или расширения имеющихся магазинов сетями в Свердловской области, доля которых еще в 2022 году составляла более 25%. Дополнительная проверка территориальных органов проверит эту информацию. Если нарушения торговли подтвердятся, то ФАС обратится в суд с требованием о признании сделок по расширению сетей недействительными. Помимо Среднего Урала под проверку попали Курская, Ленинградская, Московская, Тюменская, Челябинская области, ХМАО-Югра, ЯНАО и еще 33 региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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