ФАС установила переизбыток магазинов в Свердловской области

23 августа 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Торговые сети открыли слишком много магазинов в 41 регионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Федеральная антимонопольная служба выявила превышение доли торговых сетей в Свердловской области. В список попали еще 40 регионов с аналогичными признаками нарушения торговли. Об этом рассказали в пресс-службе ФАС. Согласно сообщению, ФАС установила факты открытия новых или расширения имеющихся магазинов сетями в Свердловской области, доля которых еще в 2022 году составляла более 25%. Дополнительная проверка территориальных органов проверит эту информацию. Если нарушения торговли подтвердятся, то ФАС обратится в суд с требованием о признании сделок по расширению сетей недействительными. Помимо Среднего Урала под проверку попали Курская, Ленинградская, Московская, Тюменская, Челябинская области, ХМАО-Югра, ЯНАО и еще 33 региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная антимонопольная служба выявила превышение доли торговых сетей в Свердловской области. В список попали еще 40 регионов с аналогичными признаками нарушения торговли. Об этом рассказали в пресс-службе ФАС. Согласно сообщению, ФАС установила факты открытия новых или расширения имеющихся магазинов сетями в Свердловской области, доля которых еще в 2022 году составляла более 25%. Дополнительная проверка территориальных органов проверит эту информацию. Если нарушения торговли подтвердятся, то ФАС обратится в суд с требованием о признании сделок по расширению сетей недействительными. Помимо Среднего Урала под проверку попали Курская, Ленинградская, Московская, Тюменская, Челябинская области, ХМАО-Югра, ЯНАО и еще 33 региона.