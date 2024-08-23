23 августа 2024

На кладбище под Екатеринбургом «вагнеровцы» скромно почтили память Пригожина

© Служба новостей «URA.RU»
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«Вагнеровцы» не стали проводить больших мероприятий
«Вагнеровцы» не стали проводить больших мероприятий Фото:

На кладбище в Березовском (Свердловская область), где похоронены павшие бойцы ЧВК «Вагнер», скромно почтили память основателя организации Евгения Пригожина. Год назад 23 августа он погиб в авиакатастрофе в Тверской области. 

Представители частной военной компании и бойцы возложили гвоздики к могилам павших бойцов. Больших мероприятий делать не стали, посчитав, что в нынешних условиях это неуместно.

Ранее URA.RU писало о скорой установке на этом кладбище памятников в виде противотанковых заграждений, которые называют «зубы дракона», «линия Вагнера или „линия Суровикина“. Представитель частной военной компании заявлял, что реконструкция закончится к сентябрю этого года.

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На кладбище в Березовском (Свердловская область), где похоронены павшие бойцы ЧВК «Вагнер», скромно почтили память основателя организации Евгения Пригожина. Год назад 23 августа он погиб в авиакатастрофе в Тверской области.  Представители частной военной компании и бойцы возложили гвоздики к могилам павших бойцов. Больших мероприятий делать не стали, посчитав, что в нынешних условиях это неуместно. Ранее URA.RU писало о скорой установке на этом кладбище памятников в виде противотанковых заграждений, которые называют «зубы дракона», «линия Вагнера или „линия Суровикина“. Представитель частной военной компании заявлял, что реконструкция закончится к сентябрю этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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