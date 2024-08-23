На кладбище под Екатеринбургом «вагнеровцы» скромно почтили память Пригожина

На кладбище в Березовском (Свердловская область), где похоронены павшие бойцы ЧВК «Вагнер», скромно почтили память основателя организации Евгения Пригожина. Год назад 23 августа он погиб в авиакатастрофе в Тверской области.
Представители частной военной компании и бойцы возложили гвоздики к могилам павших бойцов. Больших мероприятий делать не стали, посчитав, что в нынешних условиях это неуместно.
Ранее URA.RU писало о скорой установке на этом кладбище памятников в виде противотанковых заграждений, которые называют «зубы дракона», «линия Вагнера или „линия Суровикина“. Представитель частной военной компании заявлял, что реконструкция закончится к сентябрю этого года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!