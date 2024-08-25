Певец Shaman признался, почему не носит обручальное кольцо, будучи шесть лет в браке

Shaman перестал носить обручальное кольцо из-за того, что часто терял его раньше

25 августа 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Shaman женат уже шесть лет Фото: Роман Наумов © URA.RU Российский певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, часто терял обручальное кольцо в первом браке, поэтому и решил, что в этот раз носить его он не будет. Об этом сообщает telegram-канал Starhit.ru. «А в этом ли вообще суть брака? Чтобы носить кольцо?» — сказал артист. Ранее Ярослав Дронов попал в Книгу рекордов России после выступления на Красной площади. Он тянул одну ноту 29 секунд, рекорд был зафиксирован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, часто терял обручальное кольцо в первом браке, поэтому и решил, что в этот раз носить его он не будет. Об этом сообщает telegram-канал Starhit.ru. «А в этом ли вообще суть брака? Чтобы носить кольцо?» — сказал артист. Ранее Ярослав Дронов попал в Книгу рекордов России после выступления на Красной площади. Он тянул одну ноту 29 секунд, рекорд был зафиксирован.