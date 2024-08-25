Певец Shaman признался, почему не носит обручальное кольцо, будучи шесть лет в браке

Shaman перестал носить обручальное кольцо из-за того, что часто терял его раньше
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Концерт SHAMANа у здания посольства США в Москве. 19 июля 2024., шаман, shaman, дронов ярослав
Shaman женат уже шесть лет Фото:

Российский певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, часто терял обручальное кольцо в первом браке, поэтому и решил, что в этот раз носить его он не будет. Об этом сообщает telegram-канал Starhit.ru.

«А в этом ли вообще суть брака? Чтобы носить кольцо?» — сказал артист.

Ранее Ярослав Дронов попал в Книгу рекордов России после выступления на Красной площади. Он тянул одну ноту 29 секунд, рекорд был зафиксирован.

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Российский певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, часто терял обручальное кольцо в первом браке, поэтому и решил, что в этот раз носить его он не будет. Об этом сообщает telegram-канал Starhit.ru. «А в этом ли вообще суть брака? Чтобы носить кольцо?» — сказал артист. Ранее Ярослав Дронов попал в Книгу рекордов России после выступления на Красной площади. Он тянул одну ноту 29 секунд, рекорд был зафиксирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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