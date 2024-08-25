Певец Shaman признался, почему не носит обручальное кольцо, будучи шесть лет в браке

Shaman женат уже шесть лет
Российский певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, часто терял обручальное кольцо в первом браке, поэтому и решил, что в этот раз носить его он не будет. Об этом сообщает telegram-канал Starhit.ru.
«А в этом ли вообще суть брака? Чтобы носить кольцо?» — сказал артист.
Ранее Ярослав Дронов попал в Книгу рекордов России после выступления на Красной площади. Он тянул одну ноту 29 секунд, рекорд был зафиксирован.
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