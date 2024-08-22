SHAMAN попал в Книгу рекордов России после выступления на Красной площади

Российский исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, 22 августа во время концерта на Красной площади тянул одну ноту 29 секунд. Рекорд был официально зафиксирован
«SHAMAN на концерте в столице исполнял одну ноту песни „Ой, то не вечер“ 29 секунд. Так он установил новый рекорд», — сообщают «Известия».
Главный редактор российской Книги рекордов Станислав Коненко вышел на сцену и вручил певцу награду. Он отметил, что SHAMAN сумел продемонстрировать непрерывную продолжительность пения ноты на русском языке.
Выступление артиста в Москве было приурочено ко Дню государственного флага РФ. С этого выступления SHAMAN начинает большие гастроли с новой программой по крупнейшим городам России. Также в его планах выступить перед российскими военными в зоне спецоперации, пишет «Национальная служба новостей».
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