22 августа 2024

SHAMAN попал в Книгу рекордов России после выступления на Красной площади

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Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , шаман, shaman
Певец установил рекорд по продолжительности пения одной ноты Фото:

Российский исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, 22 августа во время концерта на Красной площади тянул одну ноту 29 секунд. Рекорд был официально зафиксирован

«SHAMAN на концерте в столице исполнял одну ноту песни „Ой, то не вечер“ 29 секунд. Так он установил новый рекорд», — сообщают «Известия».

Главный редактор российской Книги рекордов Станислав Коненко вышел на сцену и вручил певцу награду. Он отметил, что SHAMAN сумел продемонстрировать непрерывную продолжительность пения ноты на русском языке.

Выступление артиста в Москве было приурочено ко Дню государственного флага РФ. С этого выступления SHAMAN начинает большие гастроли с новой программой по крупнейшим городам России. Также в его планах выступить перед российскими военными в зоне спецоперации, пишет «Национальная служба новостей».

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Российский исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, 22 августа во время концерта на Красной площади тянул одну ноту 29 секунд. Рекорд был официально зафиксирован «SHAMAN на концерте в столице исполнял одну ноту песни „Ой, то не вечер“ 29 секунд. Так он установил новый рекорд», — сообщают «Известия». Главный редактор российской Книги рекордов Станислав Коненко вышел на сцену и вручил певцу награду. Он отметил, что SHAMAN сумел продемонстрировать непрерывную продолжительность пения ноты на русском языке. Выступление артиста в Москве было приурочено ко Дню государственного флага РФ. С этого выступления SHAMAN начинает большие гастроли с новой программой по крупнейшим городам России. Также в его планах выступить перед российскими военными в зоне спецоперации, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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