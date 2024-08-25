Трое мобилизованных заключенных с автоматами сбежали в Одессе

Трое украинских мобилизованных заключенных с автоматами сбежали из места дислокации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Трое мобилизованных заключенных с оружием совершили побег из места дислокации в селе Сычавка Одесской области. Об этом написало украинское издание «Страна».
«Из села Сычавка сбежали с автоматами три мобилизованных заключенных», — говорится в сообщении издания, опубликованном в telegram-канале.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал позволяющий мобилизацию заключенных в ряды ВСУ закон. Издание The Guardian писало, что Украина освободила 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в своих вооруженных силах, передает «Национальная служба новостей».
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