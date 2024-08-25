Трое мобилизованных заключенных с автоматами сбежали в Одессе

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Трое украинских мобилизованных заключенных с автоматами сбежали из места дислокации
Трое украинских мобилизованных заключенных с автоматами сбежали из места дислокации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Трое мобилизованных заключенных с оружием совершили побег из места дислокации в селе Сычавка Одесской области. Об этом написало украинское издание «Страна». 

«Из села Сычавка сбежали с автоматами три мобилизованных заключенных», — говорится в сообщении издания, опубликованном в telegram-канале. 

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал позволяющий мобилизацию заключенных в ряды ВСУ закон. Издание The Guardian писало, что Украина освободила 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в своих вооруженных силах, передает «Национальная служба новостей». 

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Трое мобилизованных заключенных с оружием совершили побег из места дислокации в селе Сычавка Одесской области. Об этом написало украинское издание «Страна».  «Из села Сычавка сбежали с автоматами три мобилизованных заключенных», — говорится в сообщении издания, опубликованном в telegram-канале.  Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал позволяющий мобилизацию заключенных в ряды ВСУ закон. Издание The Guardian писало, что Украина освободила 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в своих вооруженных силах, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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