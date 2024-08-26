Курганские и челябинские ученики будут меньше платить за проезд в электричках

С 1 сентября ЮУЖД возобновляет сезонные скидки в пригородных поездах для учащихся. Воспользоваться льготой могут школьники и студенты Курганской и Челябинской областей при наличии документов, сообщили в пресс-службе компании.
«Воспользоваться скидкой могут: школьники — при предъявлении справки из общеобразовательного учреждения; студенты-очники — при предъявлении студенческого билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год», — уточняют в ЮУЖД. Скидка действует с 1 сентября 2024 года до 15 июня 2025 года.
Размер скидки устанавливают региональные власти. Для Курганской области — 30%, для Челябинской — 50%. Для сравнения: в Оренбургской области скидка составит 25%, а в Республике Башкортостан — 50%. Оформить льготный билет можно в пригородной кассе, терминалах самообслуживания и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Документы, подтверждающие право на льготу, нужно взять в поездку.
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