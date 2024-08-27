Виген Мхитарян (слева) побил рекорд по силе удара Фото: Валерий Шарыпов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян побил собственный рекорд по силе удара на спортивном празднике в экопарке «Алмаз». Праздник состоялся в честь Международного дня бокса. На соревнованиях по силе удара результат Мхитаряна составил 1196 кг. Год назад это показатель был равен 1117 кг.

«Видит Бог, я очень хотел, чтобы мой рекорд был побит. Но верно говорят, что надо правильно формулировать свои желания. К сожалению, так получилось, что мой рекорд побил я сам», — заявил URA.RU депутат.

Турнир по силе удара стал одним из самых ярких событий праздника. Челябинцы соревновались в трех весовых категориях — до 70 кг, до 90 кг и свыше 90 кг. Перед началом соревнований был озвучено, что дополнительный приз получит тот, кто сможет побить рекорд прошлого года. Тот самый, в 1117 кг, принадлежавший Мхитаряну. И так получилось, что именно он сумел побить свой же рекорд.

В рамках мероприятий прошли выступления акробатов, силачей и команд чирлидинга. Работали интерактивные площадки, а также состоялись боксерские поединки между воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва «Алмаз» и городской сборной командой по боксу.

«Организатором соревнований выступила Федерация бокса города Челябинска. Хочется высказать особые слова благодарности председателю федерации Сергею Козловцеву и директору спортшколы „Алмаз“ Владимиру Репкину за отличную организацию такого грандиозного спортивного мероприятия. Бокс объединяет, и я рад быть частью большой боксерской семьи», — подчеркнул депутат.

Рекорд был побит на празднике бокса в экопарке «Алмаз» Фото: Валерий Шарыпов © URA.RU

Сила удара челябинского депутата составила 1196 килограммов Фото: Валерий Шарыпов © URA.RU

Виген Мхитарян (крайний справа) рад быть частью большой боксерской семьи Фото: Валерий Шарыпов © URA.RU