Новостройки для группы компаний «Трест Магнитострой» помогут строить осужденные

Новые дома в Челябинской области для группы компаний «Трест Магнитострой» помогут строить осужденные. Они должны будут изготавливать металлоконструкции, в том числе лестничные марши и перила. Их объем составит 25 тонн в месяц. Об этом в ходе рабочей встречи 27 августа договорились Начальник ГУФСИН России по Челябинской области Игорь Третьяков и гендиректор ООО «Трест Магнитострой» Олег Лакницкий.
«Начальник ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Игорь Третьяков и генеральный директор ООО „Трест Магнитострой“ Олег Лакницкий провели рабочую встречу, в ходе которой они обсудили возможность создания дополнительных рабочих мест. Участниками встречи также была достигнута договоренность об изготовлении металлоконструкций», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.
В ведомстве отметили, изготовление металлоконструкций позволит дополнительно трудоустроить не менее 30 осужденных. Перед этим они должны будут пройти обучение и получить необходимую специализацию. Всего группа компаний сможет принять на принудительные работы почти 200 осуждённых. Среди них будут кафельщик, маляр, каменщик, электромонтер, подсобный рабочий.
На территории исправительного центра на данный момент находится отремонтированное пятиэтажное здание площадью две тысячи квадратных метров. Магнитострой станет третьим исправительным центром в Челябинской области.
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