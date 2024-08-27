Челябинский мясной завод иркутского экс-замгубернатора рассчитался с кредиторами

Мясоперерабатывающий завод-банкрот «Вюрст» в Челябинске иркутского экс-замгубернатора Павла Вибе рассчитался с кредиторами. Как 28 августа сообщили в пресс-службе Арбитражного суда региона, конкурсное производство завершилось.
«Конкурсным управляющим выполнены все мероприятия, предусмотренные законом о банкротстве. Определением от 27 августа конкурсное производство в отношении должника, ООО „Челябинский мясоперерабатывающий завод ‚Вюрст‘, завершено“, — сообщили в пресс-службе.
В определении суда сказано, что требования кредиторов второй очереди удовлетворены полностью, третьей очереди — на 25,03%. Непогашенная задолженность по текущим платежам отсутствует. При продаже имущества в конкурсную массу поступило 49,396 млн рублей. Деньги отданы кредиторам.
Повторные торги объявлялись в октябре 2022 года. В ноябре активы были реализованы.
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