В МЧС опровергли информацию о пожаре на Рязанской ГРЭС

Информация о пожаре на Рязанской ГРЭС оказалась фейком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Возгорания никакого не было. Информацию рассматривать как фейк», — рассказали «
Ранее рязанский портал Ya62.ru опубликовал сообщение о якобы пожаре на территории ГРЭС, основываясь на видео, присланном читателем. Мужчина утверждал, что слышал громкий хлопок перед возгоранием. Однако, как выяснилось из источников telegram-канала Baza, видео было снято во время горения сухой травы около станции, а не на самом предприятии.
В ночь на 23 августа Украина пыталась атаковать атомную электростанцию в Курчатове Курской области. Беспилотник ВСУ удалось сбить недалеко от АЭС, предотвратив попытку Киева поразить атомную станцию.
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