В МЧС опровергли информацию о пожаре на Рязанской ГРЭС

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Клипарт. Сургут, дым, трубы, пар, грэс 2, выбросы, экология, дымэкология
Сообщения о пожаре на Рязанской ГРЭС оказались ложными Фото:

Информация о пожаре на Рязанской ГРЭС оказалась фейком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Возгорания никакого не было. Информацию рассматривать как фейк», — рассказали «Газете.Ru» в ведомстве.

Ранее рязанский портал Ya62.ru опубликовал сообщение о якобы пожаре на территории ГРЭС, основываясь на видео, присланном читателем. Мужчина утверждал, что слышал громкий хлопок перед возгоранием. Однако, как выяснилось из источников telegram-канала Baza, видео было снято во время горения сухой травы около станции, а не на самом предприятии.

В ночь на 23 августа Украина пыталась атаковать атомную электростанцию в Курчатове Курской области. Беспилотник ВСУ удалось сбить недалеко от АЭС, предотвратив попытку Киева поразить атомную станцию.

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Информация о пожаре на Рязанской ГРЭС оказалась фейком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Возгорания никакого не было. Информацию рассматривать как фейк», — рассказали «Газете.Ru» в ведомстве. Ранее рязанский портал Ya62.ru опубликовал сообщение о якобы пожаре на территории ГРЭС, основываясь на видео, присланном читателем. Мужчина утверждал, что слышал громкий хлопок перед возгоранием. Однако, как выяснилось из источников telegram-канала Baza, видео было снято во время горения сухой травы около станции, а не на самом предприятии. В ночь на 23 августа Украина пыталась атаковать атомную электростанцию в Курчатове Курской области. Беспилотник ВСУ удалось сбить недалеко от АЭС, предотвратив попытку Киева поразить атомную станцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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