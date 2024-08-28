Происшествия В МЧС опровергли информацию о пожаре на Рязанской ГРЭС 28 августа 2024 в 16:50 Размер текста - 17 + Сообщения о пожаре на Рязанской ГРЭС оказались ложными Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Информация о пожаре на Рязанской ГРЭС оказалась фейком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Возгорания никакого не было. Информацию рассматривать как фейк», — рассказали « Газете.Ru » в ведомстве. Ранее рязанский портал Ya62.ru опубликовал сообщение о якобы пожаре на территории ГРЭС, основываясь на видео, присланном читателем. Мужчина утверждал, что слышал громкий хлопок перед возгоранием. Однако, как выяснилось из источников telegram-канала Baza, видео было снято во время горения сухой травы около станции, а не на самом предприятии. В ночь на 23 августа Украина пыталась атаковать атомную электростанцию в Курчатове Курской области. Беспилотник ВСУ удалось сбить недалеко от АЭС, предотвратив попытку Киева поразить атомную станцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Информация о пожаре на Рязанской ГРЭС оказалась фейком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Возгорания никакого не было. Информацию рассматривать как фейк», — рассказали «Газете.Ru» в ведомстве. Ранее рязанский портал Ya62.ru опубликовал сообщение о якобы пожаре на территории ГРЭС, основываясь на видео, присланном читателем. Мужчина утверждал, что слышал громкий хлопок перед возгоранием. Однако, как выяснилось из источников telegram-канала Baza, видео было снято во время горения сухой травы около станции, а не на самом предприятии. В ночь на 23 августа Украина пыталась атаковать атомную электростанцию в Курчатове Курской области. Беспилотник ВСУ удалось сбить недалеко от АЭС, предотвратив попытку Киева поразить атомную станцию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям