Под Челябинском затопило дома из-за перекрытой трубы водостока

29 августа 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Жители перекрыли трубу водостока, что привело к затоплению Фото: Кондрат Александров © URA.RU В поселке Родной Челябинской области после перекрытия водостока были подтоплены дома и возникла угроза размыва и просадки дороги. Об этом сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. «Жители зафиксировали, что канал сначала засыпали, а потом заварили металлическим листом, в результате все дождевые потоки начали подтапливать близлежащий поселок Родной и прилегающие лесные территории, а также возник перелив через трассу. Жители сообщают, что блокирование канала произошло со стороны базы отдыха Боярская Станица, которых неоднократно подтапливало от данного отводного канала, но вместо принятия мер по отводу дождевых стоков база отдыха решили засыпать эту трубу», — уточнил Безруков. Жители сообщают, что был перекрыт канал под дорогой, который предназначен для отвода ливневых стоков в озеро Кременкуль. Но он был засыпан и заварен металлическим листом, в результате началось подтопление. По словам местных жителей, блокировка канала произошла со стороны базы отдыха «Боярская Станица». «Мы оперативно связались с Министерством дорожного транспорта региона, на балансе которого находится объект, которые оперативно разварили трубу и восстановили водосток. А также, обратились в администрацию Сосновского района, которые сейчас контролируют ситуацию и следят за тем, чтобы никто не засыпал данный канал, а также проводят мероприятия по земельному надзору», — добавил Безруков. Сейчас никакой угрозы подтопления территории нет. Безруков отметил, что самовольная отсыпка или перекрытие водотоков строго запрещены действующим законодательством. Такие действия не только могут вызвать экологический ущерб, но и привести к экономическим потерям для жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Родной Челябинской области после перекрытия водостока были подтоплены дома и возникла угроза размыва и просадки дороги. Об этом сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. «Жители зафиксировали, что канал сначала засыпали, а потом заварили металлическим листом, в результате все дождевые потоки начали подтапливать близлежащий поселок Родной и прилегающие лесные территории, а также возник перелив через трассу. Жители сообщают, что блокирование канала произошло со стороны базы отдыха Боярская Станица, которых неоднократно подтапливало от данного отводного канала, но вместо принятия мер по отводу дождевых стоков база отдыха решили засыпать эту трубу», — уточнил Безруков. Жители сообщают, что был перекрыт канал под дорогой, который предназначен для отвода ливневых стоков в озеро Кременкуль. Но он был засыпан и заварен металлическим листом, в результате началось подтопление. По словам местных жителей, блокировка канала произошла со стороны базы отдыха «Боярская Станица». «Мы оперативно связались с Министерством дорожного транспорта региона, на балансе которого находится объект, которые оперативно разварили трубу и восстановили водосток. А также, обратились в администрацию Сосновского района, которые сейчас контролируют ситуацию и следят за тем, чтобы никто не засыпал данный канал, а также проводят мероприятия по земельному надзору», — добавил Безруков. Сейчас никакой угрозы подтопления территории нет. Безруков отметил, что самовольная отсыпка или перекрытие водотоков строго запрещены действующим законодательством. Такие действия не только могут вызвать экологический ущерб, но и привести к экономическим потерям для жителей.