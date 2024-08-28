Челябинским многодетным семьям выделили новые пособия

Многодетным семьям Челябинской области 29 августа выделена новая выплата, направленная на компенсацию расходов школьников на общественном транспорте. Как сообщили URA.RU в пресс-службе заксобрания региона, проект закона был создан по инициативе губернатора региона Алексея Текслера.
«Еще одна инициатива губернатора — новая мера поддержки для многодетных семей. Ежемесячно им будет выплачиваться по 618 рублей на каждого ребенка-школьника для его проезда в городском и пригородном общественном транспорте», — уточнили в пресс-службе областного парламента.
Мера поддержки была принята на сессии заксобрания 29 августа. Она коснется многодетных семей, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в области. По данным пресс-службы заксобрания региона, закон начинает действовать с 1 сентября 2024 года, размер суммы ежегодно индексируется.
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