28 августа 2024

Челябинским многодетным семьям выделили новые пособия

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская администрация, мэрия. Челябинск, семья, мать, дети, многодетная мать
Деньги направлены на компенсацию проезда школьников на общественном транспорте Фото:

Многодетным семьям Челябинской области 29 августа выделена новая выплата, направленная на компенсацию расходов школьников на общественном транспорте. Как сообщили URA.RU в пресс-службе заксобрания региона, проект закона был создан по инициативе губернатора региона Алексея Текслера.

«Еще одна инициатива губернатора — новая мера поддержки для многодетных семей. Ежемесячно им будет выплачиваться по 618 рублей на каждого ребенка-школьника для его проезда в городском и пригородном общественном транспорте», — уточнили в пресс-службе областного парламента.

Мера поддержки была принята на сессии заксобрания 29 августа. Она коснется многодетных семей, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в области. По данным пресс-службы заксобрания региона, закон начинает действовать с 1 сентября 2024 года, размер суммы ежегодно индексируется.

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Многодетным семьям Челябинской области 29 августа выделена новая выплата, направленная на компенсацию расходов школьников на общественном транспорте. Как сообщили URA.RU в пресс-службе заксобрания региона, проект закона был создан по инициативе губернатора региона Алексея Текслера. «Еще одна инициатива губернатора — новая мера поддержки для многодетных семей. Ежемесячно им будет выплачиваться по 618 рублей на каждого ребенка-школьника для его проезда в городском и пригородном общественном транспорте», — уточнили в пресс-службе областного парламента. Мера поддержки была принята на сессии заксобрания 29 августа. Она коснется многодетных семей, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в области. По данным пресс-службы заксобрания региона, закон начинает действовать с 1 сентября 2024 года, размер суммы ежегодно индексируется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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