В Москве 29 августа погибла Вера Гончарова — сценаристка из Заречного (Свердловская область). В этом году она отметила свое 70-летие, после чего переехала в столицу, чтобы быть ближе к своей дочери и ее семье. Об этом сообщает администрация городского округа Заречный.
«Не стало Веры Николаевны Гончаровой... Автор многочисленных сценариев, многогранный человек с большим сердцем, который искренне любил свое дело», — говорится в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». По словам мэрии, Гончарова была самым преданным фанатом всех зареченских творческих коллективов.
Госавтоинспекция Москвы в telegram-канале сообщила, что на первой Владимирской улице около дома №5 водитель автомобиля Nissan сбил женщину с внучкой, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии Гончарова скончалась на месте, а девочку госпитализировали.
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