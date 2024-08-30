30 августа 2024

В аварии в Москве погибла известная свердловская сценаристка Гончарова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину сбила машина на пешеходном переходе
Женщину сбила машина на пешеходном переходе Фото:

В Москве 29 августа погибла Вера Гончарова — сценаристка из Заречного (Свердловская область). В этом году она отметила свое 70-летие, после чего переехала в столицу, чтобы быть ближе к своей дочери и ее семье. Об этом сообщает администрация городского округа Заречный.

«Не стало Веры Николаевны Гончаровой... Автор многочисленных сценариев, многогранный человек с большим сердцем, который искренне любил свое дело», — говорится в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». По словам мэрии, Гончарова была самым преданным фанатом всех зареченских творческих коллективов.

Госавтоинспекция Москвы в telegram-канале сообщила, что на первой Владимирской улице около дома №5 водитель автомобиля Nissan сбил женщину с внучкой, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии Гончарова скончалась на месте, а девочку госпитализировали.

Фото:

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В Москве 29 августа погибла Вера Гончарова — сценаристка из Заречного (Свердловская область). В этом году она отметила свое 70-летие, после чего переехала в столицу, чтобы быть ближе к своей дочери и ее семье. Об этом сообщает администрация городского округа Заречный. «Не стало Веры Николаевны Гончаровой... Автор многочисленных сценариев, многогранный человек с большим сердцем, который искренне любил свое дело», — говорится в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». По словам мэрии, Гончарова была самым преданным фанатом всех зареченских творческих коллективов. Госавтоинспекция Москвы в telegram-канале сообщила, что на первой Владимирской улице около дома №5 водитель автомобиля Nissan сбил женщину с внучкой, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии Гончарова скончалась на месте, а девочку госпитализировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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