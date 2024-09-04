Челябинские ученые создали полезный хлеб

Ученые ЮУрГУ придумали выпекать полезный хлеб с добавками муки льна и сои

Хлеб быстро выпекается и за счет особой муки содержит больше пользы Фото: Илья Московец © URA.RU

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) запатентовали полезный хлеб, который быстро выпекается, долго хранится и защищает клетки печени. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

«Хлеб с улучшенными потребительскими свойствами запатентовали в Южно-Уральском государственном университете. Приготовленный с добавлением соевой или льняной муки и антиоксиданта, он становится более сбалансированным по составу полезных компонентов. Кроме того, на изготовлении продукта производитель сможет сэкономить до тридцати минут», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Хлеб создали магистрант Дмитрий Девяткин под руководством доцента кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Светланы Меренковой. Они заменили 10% стандартной муки из пшеницы на муку из льна и сои, что привело к ускорению созревания теста. Готовое изделие соответствует всем показателям пористости, влажности, кислотности и вкуса.

«Такой обогащенный хлеб не только особо полезен, но и за счет антимикробных и антиоксидантных свойств компонентов льняной и соевой муки может храниться дольше, чем традиционный хлеб. Главным дополнительным ингредиентом уникального хлеба стал растительный полисахарид арабиногалактан, который играет роль стабилизатора, эмульгатора и влагоудерживающего агента», — уточнили авторы рецептуры.

Эта добавка добывается из древесины сибирской или даурской лиственницы. Также арабиногалактан выступает стимулятором иммунитета, работает пребиотиком, снижает холестирин и защищает печень.

Авторы патента отметили, что для производства такого хлеба в промышленном масштабе нужно установить только этап подготовки мучной смеси. Это позволит существенно ускорить процесс выпечки полезного мучного изделия.