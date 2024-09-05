Супругу челябинского губернатора Ирину Текслер наградили медалью. Фото

05 сентября 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

Текслер назвала полученную медаль бесценной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина получила медаль «Родительское спасибо», учрежденную Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) при поддержке фонда Росконгресс. Об этом жена губернатора сообщила в социальных сетях. «Спасибо за доверие, дорогие мои родители особенных детей ВОРДИ. Для меня это бесценная награда!» — написала Ирина Текслер на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте». Федеральную награду Текслер получила за подписью председателя Совета ВОРДИ Елены Клочко. Данная премия присуждается как на федеральном, так и региональном уровнях. На федеральном уровне медаль присуждается за весомый вклад в развитие образовательной и социальной инклюзии, за помощь в принятии государственных решений в сфере детской инвалидности. Ирина Текслер внесла значительный вклад в защиту интересов детей с ментальными нарушениями страница Ирина Текслер, vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина получила медаль «Родительское спасибо», учрежденную Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) при поддержке фонда Росконгресс. Об этом жена губернатора сообщила в социальных сетях. «Спасибо за доверие, дорогие мои родители особенных детей ВОРДИ. Для меня это бесценная награда!» — написала Ирина Текслер на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте». Федеральную награду Текслер получила за подписью председателя Совета ВОРДИ Елены Клочко. Данная премия присуждается как на федеральном, так и региональном уровнях. На федеральном уровне медаль присуждается за весомый вклад в развитие образовательной и социальной инклюзии, за помощь в принятии государственных решений в сфере детской инвалидности.