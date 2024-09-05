Супругу челябинского губернатора Ирину Текслер наградили медалью. Фото

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Стальное кружево Урала, женский форум. Челябинск, текслер ирина
Текслер назвала полученную медаль бесценной Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина получила медаль «Родительское спасибо», учрежденную Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) при поддержке фонда Росконгресс. Об этом жена губернатора сообщила в социальных сетях.

«Спасибо за доверие, дорогие мои родители особенных детей ВОРДИ. Для меня это бесценная награда!» — написала Ирина Текслер на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте».

Федеральную награду Текслер получила за подписью председателя Совета ВОРДИ Елены Клочко. Данная премия присуждается как на федеральном, так и региональном уровнях. На федеральном уровне медаль присуждается за весомый вклад в развитие образовательной и социальной инклюзии, за помощь в принятии государственных решений в сфере детской инвалидности.

Ирина Текслер внесла значительный вклад в защиту интересов детей с ментальными нарушениями
Ирина Текслер внесла значительный вклад в защиту интересов детей с ментальными нарушениями
Фото:

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина получила медаль «Родительское спасибо», учрежденную Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) при поддержке фонда Росконгресс. Об этом жена губернатора сообщила в социальных сетях. «Спасибо за доверие, дорогие мои родители особенных детей ВОРДИ. Для меня это бесценная награда!» — написала Ирина Текслер на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте». Федеральную награду Текслер получила за подписью председателя Совета ВОРДИ Елены Клочко. Данная премия присуждается как на федеральном, так и региональном уровнях. На федеральном уровне медаль присуждается за весомый вклад в развитие образовательной и социальной инклюзии, за помощь в принятии государственных решений в сфере детской инвалидности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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