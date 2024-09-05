05 сентября 2024

В Челябинске ограбили детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад в п. Вороновка, по улице Урожайная, 147. Курган, детский сад, замок, забор, вороновка, улица урожайная 147, закрытый детский сад, железный забор
Мужчины похитили несколько секций забора дошкольного учреждения Фото:

В Челябинске двое мужчин ограбили детский сад: они похитили металлическое ограждение, которое руководство учреждения планировало менять. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, их оперативно задержали.

«Рабочие демонтировали часть пришедшего в негодность забора, чтобы отдать его на списание. В этот момент подъехала „ГАЗель“, из которой вышли двое мужчин и начали складывать металлические конструкции в кузов. На замечания рабочих о том, что это чужое имущество, незнакомцы не реагировали. Погрузив секции в машину, мужчины уехали», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Ориентировка на машину похитителей была передана наружным нарядам полиции. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль, схожий с тем, на котором передвигались злоумышленники, и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители 25 и 28 лет. Похищенный забор они успели сдать в пункт приема металлолома.

«Похищенное имущество изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено законным владельцам. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в пресс-службе ведомства.

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В Челябинске двое мужчин ограбили детский сад: они похитили металлическое ограждение, которое руководство учреждения планировало менять. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, их оперативно задержали. «Рабочие демонтировали часть пришедшего в негодность забора, чтобы отдать его на списание. В этот момент подъехала „ГАЗель“, из которой вышли двое мужчин и начали складывать металлические конструкции в кузов. На замечания рабочих о том, что это чужое имущество, незнакомцы не реагировали. Погрузив секции в машину, мужчины уехали», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Ориентировка на машину похитителей была передана наружным нарядам полиции. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль, схожий с тем, на котором передвигались злоумышленники, и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители 25 и 28 лет. Похищенный забор они успели сдать в пункт приема металлолома. «Похищенное имущество изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено законным владельцам. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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