Минобороны РФ проиграло суд с пермским заводом «Телта»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министерству не удалось отсудить деньги
Министерству не удалось отсудить деньги Фото:

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять иск Минобороны России к пермскому телефонному заводу «Телта». Ведомство хотело отсудить у предприятия 12,7 млн рублей.

«В иске отказать полностью. Сумма исковых требований 12,7 млн рублей», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.

Это не первый иск Минобороны к пермскому предприятию. В июне 2024 года ведомство подало заявление на сумму около 40 млн рублей. Также в конце августа суд Москвы арестовал акции собственника «Телты» Игоря Морозова. Ему предъявили обвинение в хищении денежных средств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять иск Минобороны России к пермскому телефонному заводу «Телта». Ведомство хотело отсудить у предприятия 12,7 млн рублей. «В иске отказать полностью. Сумма исковых требований 12,7 млн рублей», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на документы суда. Это не первый иск Минобороны к пермскому предприятию. В июне 2024 года ведомство подало заявление на сумму около 40 млн рублей. Также в конце августа суд Москвы арестовал акции собственника «Телты» Игоря Морозова. Ему предъявили обвинение в хищении денежных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...