Минобороны РФ проиграло суд с пермским заводом «Телта»

Министерству не удалось отсудить деньги
Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять иск Минобороны России к пермскому телефонному заводу «Телта». Ведомство хотело отсудить у предприятия 12,7 млн рублей.
«В иске отказать полностью. Сумма исковых требований 12,7 млн рублей», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.
Это не первый иск Минобороны к пермскому предприятию. В июне 2024 года ведомство подало заявление на сумму около 40 млн рублей. Также в конце августа суд Москвы арестовал акции собственника «Телты» Игоря Морозова. Ему предъявили обвинение в хищении денежных средств.
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