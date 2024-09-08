Турчак лидирует на выборах главы республики Алтай

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Рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Горно-Алтайск. 24 июля 2024, турчак андрей
За Турчака проголосовали 70,05% избирателей Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак уверенно занимает лидирующие позиции на выборах, согласно первым данным Центризбиркома (ЦИК) России. На данный момент за его кандидатуру проголосовали 70,05% избирателей

«Турчак лидирует на выборах главы региона», — говорится в данных ЦИК. Там отметили, что кандидат занимает первое место, получив поддержку 70,05% избирателей.

«Единая Россия», в свою очередь, также занимает лидерство на выборах в Государственное собрание Республики Алтай, получив 44,23% голосов согласно первым данным ЦИК РФ. Эти результаты были получены после обработки 0,38% протоколов.

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Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак уверенно занимает лидирующие позиции на выборах, согласно первым данным Центризбиркома (ЦИК) России. На данный момент за его кандидатуру проголосовали 70,05% избирателей «Турчак лидирует на выборах главы региона», — говорится в данных ЦИК. Там отметили, что кандидат занимает первое место, получив поддержку 70,05% избирателей. «Единая Россия», в свою очередь, также занимает лидерство на выборах в Государственное собрание Республики Алтай, получив 44,23% голосов согласно первым данным ЦИК РФ. Эти результаты были получены после обработки 0,38% протоколов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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