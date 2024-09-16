Сотрудникам метро в Екатеринбурге резко повысили зарплаты

Екатеринбургский метрополитен увеличил зарплаты рабочим и руководящему составу

17 сентября 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Теперь средняя зарплата сотрудников метро составляет 78 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С сентября 2024 года Екатеринбургский метрополитен осуществил повышение заработной платы своим сотрудникам: рабочим — на 30%, а руководящему составу — на 20%. Теперь средняя зарплата по предприятию составляет 78 тысяч рублей, что на 19 тысяч больше прежнего показателя. Об этом говорится на сайте городской администрации. «Средняя зарплата по предприятию теперь составляет 78 000 рублей против прежних 59 000 рублей. В частности, с этого месяца машинист электропоезда уральской подземки будет получать 100 000 рублей. Поднять уровень заработной платы позволило, в том числе, увеличение количества пассажиров», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудникам екатеринбургского «Гортранса» и метрополитена значительно увеличат зарплаты в целях решения проблемы оттока кадров. Это решение было принято на встрече губернатора Евгения Куйвашева с мэром Алексеем Орловым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С сентября 2024 года Екатеринбургский метрополитен осуществил повышение заработной платы своим сотрудникам: рабочим — на 30%, а руководящему составу — на 20%. Теперь средняя зарплата по предприятию составляет 78 тысяч рублей, что на 19 тысяч больше прежнего показателя. Об этом говорится на сайте городской администрации. «Средняя зарплата по предприятию теперь составляет 78 000 рублей против прежних 59 000 рублей. В частности, с этого месяца машинист электропоезда уральской подземки будет получать 100 000 рублей. Поднять уровень заработной платы позволило, в том числе, увеличение количества пассажиров», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудникам екатеринбургского «Гортранса» и метрополитена значительно увеличат зарплаты в целях решения проблемы оттока кадров. Это решение было принято на встрече губернатора Евгения Куйвашева с мэром Алексеем Орловым.