Директор скандального екатеринбургского лицея угрожает родителям органами опеки

Директор лицея №12 Екатеринбурга угрожает родителям органами опеки

18 сентября 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Новый директор настаивает, чтобы все дети имели горячие обеды Фото: Илья Московец © URA.RU В престижном лицее №12 Екатеринбурга пригрозили пожаловаться в органы опеки на родителей, которые не смогут уговорить своих детей обедать в столовой. Распоряжение нового директора Светланы Вальковой, отправленное классным руководителям, опубликовано в telegram-канале. «Прошу отработать питание детей, с каждым родителем провести беседу под протокол, разъяснить со ссылкой на СанПин, что дети без питания могут находиться в лицее не более четырех часов. Если родители после этого снова отказываются, значит, будем информировать опеку о несоблюдении родителями прав детей на здоровье», — цитирует telegram-канал «Злой Екатеринбург» распоряжение Вальковой. В департаменте образования URA.RU пояснили, что новый директор взяла вопрос питания в лицее на особый контроль, поскольку некоторые родители отказались от горячих обедов для своих детей. «Им было рекомендовано самим обеспечить условия питания школьникам во время учебы. Чтобы наладить контакт, в учебном заведении проведут дегустацию блюд и круглый стол, где обсудят меню. Пока никаких жалоб из лицея в органы опеки не поступало», — подчеркнули чиновники. Лицей №12 в Екатеринбурге считается престижным, в нем учатся дети многих статусных горожан. В мае 2022-го учреждение угодило в федеральный скандал: телеведущий Владимир Соловьев обнародовал видео танца старшеклассников, в котором можно усмотреть признаки ЛГБТ*. История вышла на федеральный уровень, в лицей нагрянули несколько проверок. Спустя полгода директор Любовь Кулева покинула свой пост. На смену ей пришла Светлана Валькова. *запрещенная в России экстремистская организация Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В престижном лицее №12 Екатеринбурга пригрозили пожаловаться в органы опеки на родителей, которые не смогут уговорить своих детей обедать в столовой. Распоряжение нового директора Светланы Вальковой, отправленное классным руководителям, опубликовано в telegram-канале. «Прошу отработать питание детей, с каждым родителем провести беседу под протокол, разъяснить со ссылкой на СанПин, что дети без питания могут находиться в лицее не более четырех часов. Если родители после этого снова отказываются, значит, будем информировать опеку о несоблюдении родителями прав детей на здоровье», — цитирует telegram-канал «Злой Екатеринбург» распоряжение Вальковой. В департаменте образования URA.RU пояснили, что новый директор взяла вопрос питания в лицее на особый контроль, поскольку некоторые родители отказались от горячих обедов для своих детей. «Им было рекомендовано самим обеспечить условия питания школьникам во время учебы. Чтобы наладить контакт, в учебном заведении проведут дегустацию блюд и круглый стол, где обсудят меню. Пока никаких жалоб из лицея в органы опеки не поступало», — подчеркнули чиновники. Лицей №12 в Екатеринбурге считается престижным, в нем учатся дети многих статусных горожан. В мае 2022-го учреждение угодило в федеральный скандал: телеведущий Владимир Соловьев обнародовал видео танца старшеклассников, в котором можно усмотреть признаки ЛГБТ*. История вышла на федеральный уровень, в лицей нагрянули несколько проверок. Спустя полгода директор Любовь Кулева покинула свой пост. На смену ей пришла Светлана Валькова. *запрещенная в России экстремистская организация