Челябинка лишилась миллиона рублей в поисках мужа-иностранца

Жительница Чебаркуля Челябинской области перевела почти миллион рублей брачному аферисту из Канады. Ежемесячно женщина выплачивает 35 тысяч рублей в счет кредитов и продолжает общение с иностранцем, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Сумма переводов составила более 950 тысяч рублей. Это показалось челябинке подозрительным, но она до сих пор продолжает общение с мужчиной. Для помощи интернет-возлюбленному женщина оформила четыре кредита и ежемесячно выплачивает по ним 35 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в ГУ МВД.
Челябинка 48 лет познакомилась с мошенником на сайте знакомств. Житель Канады, якобы работающий хирургом, спустя время решил прилететь в отпуск, а после переехать в Россию. По переписке он предложил челябинке выйти за него замуж, постоянно присылал фотографии и общался по видеосвязи на иностранном языке.
«Он стал заваливать жительницу Чебаркуля комплиментами, обращаясь к ней исключительно „моя любовь“. Писал сообщения через автопереводчик», — уточнили в областном главке.
Просить деньги в долг мужчина стал с января. Он пожаловался челябинке на блокировку всех его карт, а для ее переводов предоставлял разные счета, владельцами которых являлись женщины. По данному факту возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
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