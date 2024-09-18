18 сентября 2024

Челябинка лишилась миллиона рублей в поисках мужа-иностранца

Челябинка, желая выйти замуж, перевела канадскому мошеннику миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Канадец позвал челябинку замуж, а после попросил в долг на отпуск и переезд
Канадец позвал челябинку замуж, а после попросил в долг на отпуск и переезд Фото:

Жительница Чебаркуля Челябинской области перевела почти миллион рублей брачному аферисту из Канады. Ежемесячно женщина выплачивает 35 тысяч рублей в счет кредитов и продолжает общение с иностранцем, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сумма переводов составила более 950 тысяч рублей. Это показалось челябинке подозрительным, но она до сих пор продолжает общение с мужчиной. Для помощи интернет-возлюбленному женщина оформила четыре кредита и ежемесячно выплачивает по ним 35 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в ГУ МВД.

Челябинка 48 лет познакомилась с мошенником на сайте знакомств. Житель Канады, якобы работающий хирургом, спустя время решил прилететь в отпуск, а после переехать в Россию. По переписке он предложил челябинке выйти за него замуж, постоянно присылал фотографии и общался по видеосвязи на иностранном языке.

«Он стал заваливать жительницу Чебаркуля комплиментами, обращаясь к ней исключительно „моя любовь“. Писал сообщения через автопереводчик», — уточнили в областном главке.

Просить деньги в долг мужчина стал с января. Он пожаловался челябинке на блокировку всех его карт, а для ее переводов предоставлял разные счета, владельцами которых являлись женщины. По данному факту возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

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Жительница Чебаркуля Челябинской области перевела почти миллион рублей брачному аферисту из Канады. Ежемесячно женщина выплачивает 35 тысяч рублей в счет кредитов и продолжает общение с иностранцем, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сумма переводов составила более 950 тысяч рублей. Это показалось челябинке подозрительным, но она до сих пор продолжает общение с мужчиной. Для помощи интернет-возлюбленному женщина оформила четыре кредита и ежемесячно выплачивает по ним 35 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в ГУ МВД. Челябинка 48 лет познакомилась с мошенником на сайте знакомств. Житель Канады, якобы работающий хирургом, спустя время решил прилететь в отпуск, а после переехать в Россию. По переписке он предложил челябинке выйти за него замуж, постоянно присылал фотографии и общался по видеосвязи на иностранном языке. «Он стал заваливать жительницу Чебаркуля комплиментами, обращаясь к ней исключительно „моя любовь“. Писал сообщения через автопереводчик», — уточнили в областном главке. Просить деньги в долг мужчина стал с января. Он пожаловался челябинке на блокировку всех его карт, а для ее переводов предоставлял разные счета, владельцами которых являлись женщины. По данному факту возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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