Shot: мужчина в камуфляже ворвался на заседание по иску Мизулиной к Лебедеву

19 сентября 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Неизвестный мужчина ворвался в зал суда во время заседания Фото: Илья Московец © URA.RU Во время заседания по иску главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной к российскому дизайнеру Артему Лебедеву неизвестный мужчина в камуфляже ворвался в зал суда. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Сомнабулический сюр произошел в Лефортовском суде Москвы. Во время заседания по иску Мизулиной о защите чести и достоинства влетел мужик, заявивший, что он якобы прокурор», — говорится в сообщении. Там также добавили, что неизвестный мужчина начал рассказывать в зале суда свой сон, который нужно приобщить к материалам дела. Отмечается, что во сне «прокурора» Мизулина поддержала его идею и заявила, что подаст на Лебедева в суд. В том числе, потребует с него взыскать 10 миллионов долларов за моральную компенсацию, которые пожертвуют на СВО. В зале суда мужчина ввел себя неадекватно, а именно кричал на судью и перебивал его. После чего он покинул здание суда. Ранее Лебедев в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ) назвал деятельность Мизулиной «инфотерроризмом» и выразил мнение, что государство должно бороться с такими явлениями. Дизайнер также добавил, что ее организация своими действиями «отпугивает» людей от России. После чего Мизулина подала на него в суд за оскорбление в ее адрес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время заседания по иску главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной к российскому дизайнеру Артему Лебедеву неизвестный мужчина в камуфляже ворвался в зал суда. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Сомнабулический сюр произошел в Лефортовском суде Москвы. Во время заседания по иску Мизулиной о защите чести и достоинства влетел мужик, заявивший, что он якобы прокурор», — говорится в сообщении. Там также добавили, что неизвестный мужчина начал рассказывать в зале суда свой сон, который нужно приобщить к материалам дела. Отмечается, что во сне «прокурора» Мизулина поддержала его идею и заявила, что подаст на Лебедева в суд. В том числе, потребует с него взыскать 10 миллионов долларов за моральную компенсацию, которые пожертвуют на СВО. В зале суда мужчина ввел себя неадекватно, а именно кричал на судью и перебивал его. После чего он покинул здание суда. Ранее Лебедев в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ) назвал деятельность Мизулиной «инфотерроризмом» и выразил мнение, что государство должно бороться с такими явлениями. Дизайнер также добавил, что ее организация своими действиями «отпугивает» людей от России. После чего Мизулина подала на него в суд за оскорбление в ее адрес.