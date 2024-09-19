Замещение мертвого леса в Челябинской области идет с перевыполнением плана

Воспроизводство погибшего леса в Челябинской области выполнено на 113%. Как сообщили в пресс-службе заксобрания региона 20 сентября, об этом руководство Главного управления лесами доложило депутатам заксобрания на заседании комитета по аграрной политике.
«В текущем году на реализацию проекта „Сохранение лесов“ из федерального бюджета было выделено 70,8 миллиона рублей. Главный показатель проекта — отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений — был выполнен на составил 113 процентов», — сообщили в пресс-службе заксобрания.
Лес восстановлен на площади 1431 гектар. Для лесничеств приобретено 12 единиц противопожарной техники на 49 миллионов рублей и заготовлено 750 килограммов семян растений. На реализацию госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» в нынешнем году в регионе предусмотрено 674 миллиона рублей.
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