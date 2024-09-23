Пострадавшие при теракте в «Крокусе» стали получать выплаты

Страховые компании выплатили 45 млн рублей пострадавшим при теракте в «Крокусе»

23 сентября 2024 в 07:12 Размер текста - 17 +

Пострадавшим в «Крокусе» может быть увеличена сумма компенсации, которую они уже получили Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Страховые компании выплатили 45,5 млн рублей пострадавшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Сумма включает в себя выплаты банкам по ипотечным кредитам и родственникам погибших. Об этом сообщили представители компаний. Новость по теме С теракта в «Крокусе» прошло полгода: изменения в деле за это время «Российские страховщики выплатили пострадавшим при теракте в „Крокус Сити Холле“ почти 45,5 миллиона рублей», — заявил источник, информацию передает РИА Новости. Сумма компенсаций может быть увеличена. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Нападавшие использовали автоматическое оружие для стрельбы по находившимся в здании людям, после чего подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек, среди них были дети. Позже компания Crocus, которой принадлежит концертный зал, объявила о начале выплат компенсаций пострадавшим. Всего комиссия обработала 341 заявку и установила 12 категорий пострадавших. По информации пресс-службы группы, в Фонд наследия Муслима Магомаева для пострадавших было перечислено 140,2 млн рублей, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страховые компании выплатили 45,5 млн рублей пострадавшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Сумма включает в себя выплаты банкам по ипотечным кредитам и родственникам погибших. Об этом сообщили представители компаний. «Российские страховщики выплатили пострадавшим при теракте в „Крокус Сити Холле“ почти 45,5 миллиона рублей», — заявил источник, информацию передает РИА Новости. Сумма компенсаций может быть увеличена. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Нападавшие использовали автоматическое оружие для стрельбы по находившимся в здании людям, после чего подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек, среди них были дети. Позже компания Crocus, которой принадлежит концертный зал, объявила о начале выплат компенсаций пострадавшим. Всего комиссия обработала 341 заявку и установила 12 категорий пострадавших. По информации пресс-службы группы, в Фонд наследия Муслима Магомаева для пострадавших было перечислено 140,2 млн рублей, передает «Национальная служба новостей».