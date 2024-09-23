Пострадавшие при теракте в «Крокусе» стали получать выплаты

Страховые компании выплатили 45 млн рублей пострадавшим при теракте в «Крокусе»
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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Пострадавшим в «Крокусе» может быть увеличена сумма компенсации, которую они уже получили Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Страховые компании выплатили 45,5 млн рублей пострадавшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Сумма включает в себя выплаты банкам по ипотечным кредитам и родственникам погибших. Об этом сообщили представители компаний.

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«Российские страховщики выплатили пострадавшим при теракте в „Крокус Сити Холле“ почти 45,5 миллиона рублей», — заявил источник, информацию передает РИА Новости. Сумма компенсаций может быть увеличена.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Нападавшие использовали автоматическое оружие для стрельбы по находившимся в здании людям, после чего подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек, среди них были дети. Позже компания Crocus, которой принадлежит концертный зал, объявила о начале выплат компенсаций пострадавшим. Всего комиссия обработала 341 заявку и установила 12 категорий пострадавших. По информации пресс-службы группы, в Фонд наследия Муслима Магомаева для пострадавших было перечислено 140,2 млн рублей, передает «Национальная служба новостей».

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Страховые компании выплатили 45,5 млн рублей пострадавшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Сумма включает в себя выплаты банкам по ипотечным кредитам и родственникам погибших. Об этом сообщили представители компаний. «Российские страховщики выплатили пострадавшим при теракте в „Крокус Сити Холле“ почти 45,5 миллиона рублей», — заявил источник, информацию передает РИА Новости. Сумма компенсаций может быть увеличена. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Нападавшие использовали автоматическое оружие для стрельбы по находившимся в здании людям, после чего подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек, среди них были дети. Позже компания Crocus, которой принадлежит концертный зал, объявила о начале выплат компенсаций пострадавшим. Всего комиссия обработала 341 заявку и установила 12 категорий пострадавших. По информации пресс-службы группы, в Фонд наследия Муслима Магомаева для пострадавших было перечислено 140,2 млн рублей, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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