«Прямое попадание»: стало известно, что ВС России сделали с поляками на Украине

Группировка «Запад» заявила об уничтожении пункта дислокации польских наемников
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Ударом уничтожено до 40 наемников из Польши в составе ВСУ, рассказал Бигма Фото:

Польские наемники в составе ВСУ уничтожены в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. По его словам, потери противника составили до 40 бойцов.

«Бомбардировочной авиацией в результате прямого попадания четырех авиационных бомб с УМПК уничтожен пункт временной дислокации польских наемников», — рассказал Бигма. Его слова передает ТАСС. По его данным, уничтожено до 40 польских боевиков в составе ВСУ.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что наемники на Украине являются законной целью для ВС РФ, так как те воюют в составе ВСУ. Польских наемников замечали в преступлениях против жителей России. Так, они обворовали жителей Курской области во время вторжения в российский регион. Кроме того, наемники из Польши уничтожаются российскими силами и в зоне СВО, рассказывал командир расчета ПТРК.

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Польские наемники в составе ВСУ уничтожены в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. По его словам, потери противника составили до 40 бойцов. «Бомбардировочной авиацией в результате прямого попадания четырех авиационных бомб с УМПК уничтожен пункт временной дислокации польских наемников», — рассказал Бигма. Его слова передает ТАСС. По его данным, уничтожено до 40 польских боевиков в составе ВСУ. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что наемники на Украине являются законной целью для ВС РФ, так как те воюют в составе ВСУ. Польских наемников замечали в преступлениях против жителей России. Так, они обворовали жителей Курской области во время вторжения в российский регион. Кроме того, наемники из Польши уничтожаются российскими силами и в зоне СВО, рассказывал командир расчета ПТРК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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