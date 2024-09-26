Польские наемники в составе ВСУ уничтожены в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. По его словам, потери противника составили до 40 бойцов.
«Бомбардировочной авиацией в результате прямого попадания четырех авиационных бомб с УМПК уничтожен пункт временной дислокации польских наемников», — рассказал Бигма. Его слова передает ТАСС. По его данным, уничтожено до 40 польских боевиков в составе ВСУ.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что наемники на Украине являются законной целью для ВС РФ, так как те воюют в составе ВСУ. Польских наемников замечали в преступлениях против жителей России. Так, они обворовали жителей Курской области во время вторжения в российский регион. Кроме того, наемники из Польши уничтожаются российскими силами и в зоне СВО, рассказывал командир расчета ПТРК.
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