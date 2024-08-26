26 августа 2024

Польских наемников с оружием НАТО уничтожили при высадке в Херсонской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Польских военных ликвидировали во время высадки
Польских военных ликвидировали во время высадки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Граждане Польши были в составе украинской диверсионно-разведывательной группы, которую уничтожили российские военные группировки войск «Днепр». Об этом сообщил командир расчета ПТРК с позывным «Настроение».

«Были иностранцы, в том числе польские военнослужащие. У них были при себе обнаружены шевроны, у них были документы обнаружены при себе и специальные знаки в виде жетонов», — рассказал командир РИА Новости. Врага удалось ликвидировать при попытке высадки на Кинбурнской косе.

По словам военного, у украинской группы было много нацистской символики и татуировок, а с собой они принесли винтовки и пулеметы американского производства. Помимо этого, у них были импортные наступательные гранаты.

По словам американского наемника, который попал в Вооруженные силы Украины, но сбежал через сутки после начала боев в Курской области, Киев провалил «курскую операцию». Подробнее об этом — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Граждане Польши были в составе украинской диверсионно-разведывательной группы, которую уничтожили российские военные группировки войск «Днепр». Об этом сообщил командир расчета ПТРК с позывным «Настроение». «Были иностранцы, в том числе польские военнослужащие. У них были при себе обнаружены шевроны, у них были документы обнаружены при себе и специальные знаки в виде жетонов», — рассказал командир РИА Новости. Врага удалось ликвидировать при попытке высадки на Кинбурнской косе. По словам военного, у украинской группы было много нацистской символики и татуировок, а с собой они принесли винтовки и пулеметы американского производства. Помимо этого, у них были импортные наступательные гранаты. По словам американского наемника, который попал в Вооруженные силы Украины, но сбежал через сутки после начала боев в Курской области, Киев провалил «курскую операцию». Подробнее об этом — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...