Граждане Польши были в составе украинской диверсионно-разведывательной группы, которую уничтожили российские военные группировки войск «Днепр». Об этом сообщил командир расчета ПТРК с позывным «Настроение».
«Были иностранцы, в том числе польские военнослужащие. У них были при себе обнаружены шевроны, у них были документы обнаружены при себе и специальные знаки в виде жетонов», — рассказал командир РИА Новости. Врага удалось ликвидировать при попытке высадки на Кинбурнской косе.
По словам военного, у украинской группы было много нацистской символики и татуировок, а с собой они принесли винтовки и пулеметы американского производства. Помимо этого, у них были импортные наступательные гранаты.
По словам американского наемника, который попал в Вооруженные силы Украины, но сбежал через сутки после начала боев в Курской области, Киев провалил «курскую операцию». Подробнее об этом — в материале URA.RU.
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