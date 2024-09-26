Панин* заочно осужден на шесть лет за оправдание терроризма

26 сентября 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Иноагента Панина на три года лишили права на администрирование сайтов Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press новость из сюжета Иноагенты РФ Актер Алексей Панин (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов) заочно осужден на шесть лет колонии. Он обвиняется в публичном оправдании теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает прокуратура Москвы. «С учетом позиции прокуратуры иногагент Алексей Панин заочно приговорен к шести годам в колонии общего режима за оправдание терроризма», — говорится в сообщении московской прокуратуры. Кроме того, суд вынес решение о лишении Панина права на администрирование сайтов и каналов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет на три года. На данный момент приговор в законную силу не вступил. В 2022 году актер был заочно арестован и объявлен в международный розыск после публикации сообщений в соцсетях, которые воспринимались как оправдание теракта на Крымском мосту. В ноябре 2023 года актер вызвал дополнительные вопросы у следствия, опубликовав фотографию с паспортом США на фоне флага Украины. Московская прокуратура завершила расследование дела Панина и передала его в военный суд в августе 2024 года. Согласно информации от RT, актеру может грозить штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Также сегодня Гособвинение запросило Алексею Панина шесть лет колонии, передает деловое издание «Взгляд». *Алексей Панин — признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Алексей Панин (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов) заочно осужден на шесть лет колонии. Он обвиняется в публичном оправдании теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает прокуратура Москвы. «С учетом позиции прокуратуры иногагент Алексей Панин заочно приговорен к шести годам в колонии общего режима за оправдание терроризма», — говорится в сообщении московской прокуратуры. Кроме того, суд вынес решение о лишении Панина права на администрирование сайтов и каналов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет на три года. На данный момент приговор в законную силу не вступил. В 2022 году актер был заочно арестован и объявлен в международный розыск после публикации сообщений в соцсетях, которые воспринимались как оправдание теракта на Крымском мосту. В ноябре 2023 года актер вызвал дополнительные вопросы у следствия, опубликовав фотографию с паспортом США на фоне флага Украины. Московская прокуратура завершила расследование дела Панина и передала его в военный суд в августе 2024 года. Согласно информации от RT, актеру может грозить штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Также сегодня Гособвинение запросило Алексею Панина шесть лет колонии, передает деловое издание «Взгляд». *Алексей Панин — признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов