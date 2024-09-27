В Челябинске четыре трамвая изменят маршруты на два дня

Конечная остановка трамваев, следующих на Северо-Запад, изменится
В Челябинске в связи с ремонтными работами на путях изменится маршрут четырех трамваев. Об этом сообщили 27 сентября в пресс-службе мэрии.
«Трамваи № 14, 15, 16, 22 изменят маршруты. С 23:00 27 сентября до 13:00 28 сентября будет закрыто движение трамваев до конечной Чичерина», — говорится в сообщении.
Трамваи будут завершать маршрут на кольце по улице Ворошилова. Такие меры предприняты из-за восстановления дорожного покрытия на трамвайных путях на проспекте Победы.
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