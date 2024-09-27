МЧС предупредило свердловчан о штормовом ветре

Сильный ветер прогнозируют 28 сентября
В Свердловской области 28 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Внимание! 28 сентября местами на территории Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду», — следует из сообщения.
Спасатели призывают жителей региона быть осторожными в период непогоды, а также избегать нахождения около стен домов, если ветер застал на улице. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112».
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