МЧС предупредило свердловчан о штормовом ветре

Сильный ветер прогнозируют 28 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Свердловской области 28 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внимание! 28 сентября местами на территории Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду», — следует из сообщения.

Спасатели призывают жителей региона быть осторожными в период непогоды, а также избегать нахождения около стен домов, если ветер застал на улице. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112».