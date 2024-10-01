Озвучены новые сроки реконструкции гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге

Гостиницу «Исеть» в центре Екатеринбурга хотят реконструировать за 5 лет

01 октября 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Много времени уходит на документы, поскольку «Исеть» — историческое здание Фото: Размик Закарян © URA.RU Один из символов Екатеринбурга — гостиницу «Исеть» — могут отреставрировать в ближайшие пять лет. Об этом в интервью URA.RU заявил бизнесмен Алексей Бобров («Деловой дом на Архиерейской», ДДА), вкладывающийся в преображение исторических объектов по всему Уралу. «Если все будет лететь молниеносно, прямо быстро-быстро, все решения, печати, согласования, разрешения, постановления, акты комиссий, заключения, справки на справки — через пять лет», — спрогнозировал меценат. Историческое здание, где раньше жили топовые советские силовики, перешло к ДДА в 2022 году — с согласия правительства РФ. Статья по теме «Все хотят быть журналистами, а нужны инженеры» Что будет в обновленной «Исети», решат власти, отметил Бобров. В прежние годы анонсировалось, что в здании останутся 97 гостиничных номеров, а также появятся культурные пространства. Изначально инвесторы также полагали, что могут успеть к 2028-му. 11-этажную «Исеть» построили в 1930-е годы по заказу ОГПУ (потому и получила неофициальное название «Городок чекистов»). Изначально здание задумывалось как общежитие для одиноких силовиков, но впоследствии стало гостиницей. Она функционировала до 2002 года, в 2003-м была закрыта на реконструкцию и через три года возобновила работу — до 2013-го. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из символов Екатеринбурга — гостиницу «Исеть» — могут отреставрировать в ближайшие пять лет. Об этом в интервью URA.RU заявил бизнесмен Алексей Бобров («Деловой дом на Архиерейской», ДДА), вкладывающийся в преображение исторических объектов по всему Уралу. «Если все будет лететь молниеносно, прямо быстро-быстро, все решения, печати, согласования, разрешения, постановления, акты комиссий, заключения, справки на справки — через пять лет», — спрогнозировал меценат. Историческое здание, где раньше жили топовые советские силовики, перешло к ДДА в 2022 году — с согласия правительства РФ. Что будет в обновленной «Исети», решат власти, отметил Бобров. В прежние годы анонсировалось, что в здании останутся 97 гостиничных номеров, а также появятся культурные пространства. Изначально инвесторы также полагали, что могут успеть к 2028-му. 11-этажную «Исеть» построили в 1930-е годы по заказу ОГПУ (потому и получила неофициальное название «Городок чекистов»). Изначально здание задумывалось как общежитие для одиноких силовиков, но впоследствии стало гостиницей. Она функционировала до 2002 года, в 2003-м была закрыта на реконструкцию и через три года возобновила работу — до 2013-го.