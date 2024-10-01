Озвучены новые сроки реконструкции гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге

Гостиницу «Исеть» в центре Екатеринбурга хотят реконструировать за 5 лет
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Гостиница Исеть. Екатеринбург, гостиница исеть
Много времени уходит на документы, поскольку «Исеть» — историческое здание Фото:

Один из символов Екатеринбурга — гостиницу «Исеть» — могут отреставрировать в ближайшие пять лет. Об этом в интервью URA.RU заявил бизнесмен Алексей Бобров («Деловой дом на Архиерейской», ДДА), вкладывающийся в преображение исторических объектов по всему Уралу.

«Если все будет лететь молниеносно, прямо быстро-быстро, все решения, печати, согласования, разрешения, постановления, акты комиссий, заключения, справки на справки — через пять лет», — спрогнозировал меценат. Историческое здание, где раньше жили топовые советские силовики, перешло к ДДА в 2022 году — с согласия правительства РФ.

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Что будет в обновленной «Исети», решат власти, отметил Бобров. В прежние годы анонсировалось, что в здании останутся 97 гостиничных номеров, а также появятся культурные пространства. Изначально инвесторы также полагали, что могут успеть к 2028-му.

11-этажную «Исеть» построили в 1930-е годы по заказу ОГПУ (потому и получила неофициальное название «Городок чекистов»). Изначально здание задумывалось как общежитие для одиноких силовиков, но впоследствии стало гостиницей. Она функционировала до 2002 года, в 2003-м была закрыта на реконструкцию и через три года возобновила работу — до 2013-го.

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Один из символов Екатеринбурга — гостиницу «Исеть» — могут отреставрировать в ближайшие пять лет. Об этом в интервью URA.RU заявил бизнесмен Алексей Бобров («Деловой дом на Архиерейской», ДДА), вкладывающийся в преображение исторических объектов по всему Уралу. «Если все будет лететь молниеносно, прямо быстро-быстро, все решения, печати, согласования, разрешения, постановления, акты комиссий, заключения, справки на справки — через пять лет», — спрогнозировал меценат. Историческое здание, где раньше жили топовые советские силовики, перешло к ДДА в 2022 году — с согласия правительства РФ. Что будет в обновленной «Исети», решат власти, отметил Бобров. В прежние годы анонсировалось, что в здании останутся 97 гостиничных номеров, а также появятся культурные пространства. Изначально инвесторы также полагали, что могут успеть к 2028-му. 11-этажную «Исеть» построили в 1930-е годы по заказу ОГПУ (потому и получила неофициальное название «Городок чекистов»). Изначально здание задумывалось как общежитие для одиноких силовиков, но впоследствии стало гостиницей. Она функционировала до 2002 года, в 2003-м была закрыта на реконструкцию и через три года возобновила работу — до 2013-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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