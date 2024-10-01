01 октября 2024

В ХМАО в приюте для животных ввели карантин из-за вспышки чумы

© Служба новостей «URA.RU»
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В приюте ХМАО собаки заболели чумой
В приюте ХМАО собаки заболели чумой Фото:

В приюте для животных Нижневартовска ввели карантин из-за вспышки чумы у собак. Вывоз животных с территории приюта на время запретили, сообщила ветслужба ХМАО в соцсети «ВКонтакте».

«В Нижневартовске выявлено заболевание собак чумой плотоядных в приюте для животных ИП А.Н. Матвеева. С 24 сентября 2024 года на территории приюта проводятся ограничительные (карантинные), ветеринарно-санитарные и лечебно-профилактические мероприятия с целью недопущения распространения вируса и ликвидации очага заболевания», — следует из сообщения.

В связи с этим вывоз животных с территории приюта запретили. Ограничения снимут после стабилизации ситуации.

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В приюте для животных Нижневартовска ввели карантин из-за вспышки чумы у собак. Вывоз животных с территории приюта на время запретили, сообщила ветслужба ХМАО в соцсети «ВКонтакте». «В Нижневартовске выявлено заболевание собак чумой плотоядных в приюте для животных ИП А.Н. Матвеева. С 24 сентября 2024 года на территории приюта проводятся ограничительные (карантинные), ветеринарно-санитарные и лечебно-профилактические мероприятия с целью недопущения распространения вируса и ликвидации очага заболевания», — следует из сообщения. В связи с этим вывоз животных с территории приюта запретили. Ограничения снимут после стабилизации ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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