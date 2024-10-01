В ХМАО в приюте для животных ввели карантин из-за вспышки чумы

В приюте для животных Нижневартовска ввели карантин из-за вспышки чумы у собак. Вывоз животных с территории приюта на время запретили, сообщила ветслужба ХМАО в соцсети «ВКонтакте».
«В Нижневартовске выявлено заболевание собак чумой плотоядных в приюте для животных ИП А.Н. Матвеева. С 24 сентября 2024 года на территории приюта проводятся ограничительные (карантинные), ветеринарно-санитарные и лечебно-профилактические мероприятия с целью недопущения распространения вируса и ликвидации очага заболевания», — следует из сообщения.
В связи с этим вывоз животных с территории приюта запретили. Ограничения снимут после стабилизации ситуации.
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