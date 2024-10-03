Свердловскую молодежь научат создавать бренды и продвигать свои идеи

В Екатеринбурге на Уральской креативной неделе обучат маркетингу и рекламе

04 октября 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Уральская креативная неделя пройдет с 17 по 24 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Молодые дизайнеры разработают визуальную концепцию бренда «Молодежь Свердловской области» на основе предложений от свердловчан. Кроме этого, все желающие смогут пообщаться с экспертами в сфере дизайна, маркетинга и брендинга в рамках Уральской креативной недели. Об этом URA.RU рассказали представители Дома молодежи — основного организатора мероприятия, которое пройдет с 17 по 24 октября. Открытие пройдет на площадке креативного кластера «Домна» 17 октября. После торжественной части состоится стратегическая сессия «Молодежь. Креатив. Локальная идентичность». На ней выступят экспертами свердловский замминистра образования и молодежной политики Денис Протасов, представители кластера «На заводе» и креативной экосистемы QUOKKA. После этого молодые лидеры, представители креативных индустрий и активисты разделятся на команды, чтобы обсудить визуал бренда молодежи. 17 октября стартует открытая программа креативной недели: в 14:00 пройдет лекция оркестратора креативной экосистемы QUOKKA Артема Миронова «Как из мерча вырасти в бренд». В 15:30 интернет-маркетолог Татьяна Паверман поделится, какие приемы в рекламе цепляют людей. На следующий день, 18 октября, руководитель креативного кластера в поселке Черноисточинск Елена Кирилюк проведет онлайн-лекцию и научит слушателей, как использовать местные выражения и слова в названиях и рекламе, чтобы сделать бренд более узнаваемым. Все лекции будут бесплатные, нужна лишь регистрация . Также организаторы запустят онлайн-трансляцию. С 19 по 23 октября в Уральском центре развития дизайна запланирован хакатон. За это время дизайнеры будут разрабатывать айдентику бренда «Молодежь Свердловской области». Финалом станет открытое голосование за лучший вариант, который ляжет в основу брендбука «Молодежь Свердловской области», а победитель получит приз. Пока же до 10 октября жители региона в возрасте от 14 до 35 лет могут предложить идеи для логотипа и слогана бренда. Для этого нужно оставить заявку на «Молодежь России» или в форме, предоставить рисунок или описание своей концепции, затем лучшие работы отберут для дальнейшей разработки. Следить за новостями проекта можно в группе Уральской креативной недели во «ВКонтакте». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Молодые дизайнеры разработают визуальную концепцию бренда «Молодежь Свердловской области» на основе предложений от свердловчан. Кроме этого, все желающие смогут пообщаться с экспертами в сфере дизайна, маркетинга и брендинга в рамках Уральской креативной недели. Об этом URA.RU рассказали представители Дома молодежи — основного организатора мероприятия, которое пройдет с 17 по 24 октября. Открытие пройдет на площадке креативного кластера «Домна» 17 октября. После торжественной части состоится стратегическая сессия «Молодежь. Креатив. Локальная идентичность». На ней выступят экспертами свердловский замминистра образования и молодежной политики Денис Протасов, представители кластера «На заводе» и креативной экосистемы QUOKKA. После этого молодые лидеры, представители креативных индустрий и активисты разделятся на команды, чтобы обсудить визуал бренда молодежи. 17 октября стартует открытая программа креативной недели: в 14:00 пройдет лекция оркестратора креативной экосистемы QUOKKA Артема Миронова «Как из мерча вырасти в бренд». В 15:30 интернет-маркетолог Татьяна Паверман поделится, какие приемы в рекламе цепляют людей. На следующий день, 18 октября, руководитель креативного кластера в поселке Черноисточинск Елена Кирилюк проведет онлайн-лекцию и научит слушателей, как использовать местные выражения и слова в названиях и рекламе, чтобы сделать бренд более узнаваемым. Все лекции будут бесплатные, нужна лишь регистрация. Также организаторы запустят онлайн-трансляцию. С 19 по 23 октября в Уральском центре развития дизайна запланирован хакатон. За это время дизайнеры будут разрабатывать айдентику бренда «Молодежь Свердловской области». Финалом станет открытое голосование за лучший вариант, который ляжет в основу брендбука «Молодежь Свердловской области», а победитель получит приз. Пока же до 10 октября жители региона в возрасте от 14 до 35 лет могут предложить идеи для логотипа и слогана бренда. Для этого нужно оставить заявку на «Молодежь России» или в форме, предоставить рисунок или описание своей концепции, затем лучшие работы отберут для дальнейшей разработки. Следить за новостями проекта можно в группе Уральской креативной недели во «ВКонтакте».