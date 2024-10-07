Власти России ускорят отказ от старых норм и правил строительства с помощью создания виртуальных моделей школ и детских садов. Минстрой начнет прорабатывать типовую проектную документацию в 2025 году. Проект «Гильотина 2.0» курирует руководитель аппарата правительства РФ — заместитель председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко.
Изменения в приказы о правилах проектирования зданий школ и детских садов Минстрой внесет до конца года, уточнили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Технология информационного моделирования поможет создать виртуальную копию учреждения и следить за его возведением в режиме реального времени. Вносить правки также будет проще.
Пересмотр и оптимизация процедуры строительства помогут минимизировать сроки согласования и затраты на подготовку проектно-сметной документации. Нормативные документы профильных ведомств, таких как Минздрав, МЧС, Роспотребнадзора и других также актуализируют.
«Строительство таких крупных социальных объектов, как школа, это не только вопрос выделения бюджетных средств. Это вопрос исполнительской и финансовой дисциплины. Также это вопрос наличия земельного участка с требуемой площадью. В некоторых городах это становится барьером для появления новых школ в микрорайонах.
Поэтому обновление нормативных документов и вытеснение оттуда устаревших или излишних требований ускорит появление новых школ в регионах. Мы рассчитываем, что инвестиционно-строительный цикл будет оптимизирован за счет разработки типового проекта школы с применением технологий информационного моделирования», — отмечает Дмитрий Григоренко.
Пересмотр «дорожной карты» был инициирован с привлечением специалистов. Экспертная группа, куда вошли директора школ, строители, архитекторы и представители органов власти нашли неактуальные требования.
В будущем, планируется обновить требования к строительству еще нескольких инфраструктурных объектов — гостиниц, больниц, взлетно-посадочных полос, а также перепланировке помещений.
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