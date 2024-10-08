Житель Златоуста получил награду Минобороны за уничтожение двух американских БМП «Брэдли»

Жителя Златоуста (Челябинская область) Андрея П. Минобороны РФ наградило медалью «За боевые отличия» за подрыв американских боевых машин пехоты M2 Bradley (БМП). Как заявили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, действия бойца позволили российским войскам занять стратегические рубежи.
«Не потеряв контроль и самообладание, грамотным решением гвардии рядовой Андрей П. совершил мужественный поступок. Противнику нанесен значительный урон», — передали в МЧС реплику командования части.
Андрей П. обнаружил и скорректировал огонь по колонне вражеской техники. Участие военного позволило уничтожить две БМП и деморализовать личный состав противника. Это действие позволило штурмовому подразделению 239 танкового полка начать успешное наступление и выполнить боевую задачу. В Минобороны РФ отметили мужество и героизм военнослужащего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!