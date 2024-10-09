Для пермских колоний на миллионы рублей закупят абрикосы, ананасы и персики

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Пермские колонии обеспечат свежими овощами и фруктами
Пермские колонии обеспечат свежими овощами и фруктами Фото:

Предприятие «Промсервис», которое занимается организацией обеспечения продуктами питания учреждений ФСИН, объявило конкурс на поставку овощей и фруктов в колонии Пермского края. В перечне — 30 товарный позиций. Среди них — абрикосы, ананасы и персики. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 10 млн рублей.

«Поставка АО „Промсервис“ продовольственных товаров категории „Овощи и фрукты“. Товарные позиции в количестве 30 наименований. Абрикосы, ананасы, персики, грейпфруты, виноград, груши свежие „Дюшес“, лук, капуста, томаты красные и другие наименования. Начальная и максимальная цена контракта — 10,5 млн рублей», — сообщается в техзадании к аукциону. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU.

В списке получателей — 29 адресов учреждений ФСИН по всему Пермскому краю. Это, в основном, исправительные колонии. «Промсервис» является коммерческой организацией, которая занимается розничной торговлей продуктами питания в подразделениях уголовно-исправительной системы. Управляет по всей стране сотнями магазинов для осужденных и лиц, находящихся под стражей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае женская исправительная колония № 28 ищет через торги поставщика продуктов питания. Исправительное учреждение планирует закупить более тонны колбасных изделий и мяса курицы на сумму более 1,2 млн рублей.

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Предприятие «Промсервис», которое занимается организацией обеспечения продуктами питания учреждений ФСИН, объявило конкурс на поставку овощей и фруктов в колонии Пермского края. В перечне — 30 товарный позиций. Среди них — абрикосы, ананасы и персики. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 10 млн рублей. «Поставка АО „Промсервис“ продовольственных товаров категории „Овощи и фрукты“. Товарные позиции в количестве 30 наименований. Абрикосы, ананасы, персики, грейпфруты, виноград, груши свежие „Дюшес“, лук, капуста, томаты красные и другие наименования. Начальная и максимальная цена контракта — 10,5 млн рублей», — сообщается в техзадании к аукциону. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. В списке получателей — 29 адресов учреждений ФСИН по всему Пермскому краю. Это, в основном, исправительные колонии. «Промсервис» является коммерческой организацией, которая занимается розничной торговлей продуктами питания в подразделениях уголовно-исправительной системы. Управляет по всей стране сотнями магазинов для осужденных и лиц, находящихся под стражей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае женская исправительная колония № 28 ищет через торги поставщика продуктов питания. Исправительное учреждение планирует закупить более тонны колбасных изделий и мяса курицы на сумму более 1,2 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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