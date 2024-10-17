В Москве задержали группу ОПГ из 90-х

В Москве задержаны семь человек, связанных с организованной преступной группой, активно действовавшей в конце 1990-х годов. По информации пресс-службы Росгвардии, эти лица подозреваются в совершении пяти убийств и одного покушения на жизнь. Задержание произошло с участием спецназа Росгвардии.
«В ходе совместной работы сотрудников столичного СК и УУР ГУ МВД при силовой поддержке ОМОН „Авангард“ Главного управления Росгвардии по Москве задержаны семь человек, которые обвиняются в пяти убийствах и одном покушении на жизнь», — отмечает Росгвардия в своем telegram-канале. Преступления, в которых обвиняют членов ОПГ, были совершены в период с ноября 1998 года по апрель 2006 года.
Во время обысков жилья задержанных были найдены не только доказательства прошлых преступлений, но и огнестрельное оружие, боеприпасы, а также граната. Обвинения задержанным уже официально предъявлены.
На днях сроки заключения получили восемь участников организованной преступной группы из Узбекистана. Они обвиняются в незаконном обороте наркотиков в ряде российских регионов, в частности — в Курганской и Челябинской областях. Ранее Челябинский областной суд оставил в СИЗО лидера организованной преступной группы, промышлявшей похищениями людей и разбойными нападениями, передает РАПСИ.
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