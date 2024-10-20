Российский бизнес начал подготовку к «Черной пятнице»

В России бизнес начал активно готовиться к проведению акции «Черная пятница» и Всемирного дня шопинга «11.11». Об этом сообщила компания «Авито».
«По данным „Авито Услуг“, в третьем квартале 2024 года интерес к междугородней доставке товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличился почти на треть (+29%) по сравнению со II кварталом этого года. <...> Бизнес готовится к „Черной пятнице“ и Всемирному дню шопинга „11.11“», — передает РИА Новости сообщение компании.
Там добавили, что в третьем квартале также зафиксировано увеличение спроса на транспортировку автомобилей между городами на 37% и на импорт транспортных средств из других стран на 20% по сравнению с предыдущим периодом. По данным «Авито», с июля по сентябрь текущего года наблюдался значительный рост спроса на перевозку негабаритных грузов на 63%.
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