В РФ предложили запретить мигрантам участвовать в подпольных бойцовских клубах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти хотят запретить мигрантом доступ в подпольные ММА-клубы
Власти хотят запретить мигрантом доступ в подпольные ММА-клубы Фото:

К министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обратились с предложением ввести запрет на участие мигрантов в подпольных клубах смешанных единоборств (ММА). С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Владимир Плякин.

«В сложившейся ситуации представляется целесообразным рассмотреть возможность введения законодательных ограничений для иностранных граждан участвовать в деятельности подпольных клубов смешанных единоборств. Такое ограничение затруднит развитие нелегальных секций, фактически лишив их основной аудитории», — отмечается в документе. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении агентства ТАСС 24 июля.

Авторы инициативы утверждают, что в последнее время в России фиксируется рост преступности среди нелегальных мигрантов, прошедших подготовку именно в подпольных секциях ММА. Депутаты считают, что прямой запрет даст правоохранительным органам дополнительные инструменты для вмешательства и закрытия нелегальных тренировочных площадок. 

Они также указывают, что подобная мера поможет снизить уровень преступности и предотвратить распространение экстремистских настроений среди мигрантов. «В сочетании с усилением контроля за аккредитацией спортивных секций и строгим наказанием за проведение незаконных тренировок запрет на участие иностранцев в подпольных ММА-клубах станет действенным шагом для снижения преступности и предотвращения распространения экстремизма», — говорится в тексте запроса.

Ранее в Госдуме решили рассмотреть законопроект об обязательном лицензировании деятельности ММА-клубов и соревнований по смешанному боевому единоборству. Он был создан на основе обращений граждан и информации, размещенной в материале URA.RU. Лицензирование позволит исключить нелегальные клубы, установить надзор за тренерами и участниками и предотвратить распространение криминальной и экстремистской среды в этом виде спорта. Как подпольные ММА-клубы готовят преступников — в материале агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обратились с предложением ввести запрет на участие мигрантов в подпольных клубах смешанных единоборств (ММА). С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Владимир Плякин. «В сложившейся ситуации представляется целесообразным рассмотреть возможность введения законодательных ограничений для иностранных граждан участвовать в деятельности подпольных клубов смешанных единоборств. Такое ограничение затруднит развитие нелегальных секций, фактически лишив их основной аудитории», — отмечается в документе. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении агентства ТАСС 24 июля. Авторы инициативы утверждают, что в последнее время в России фиксируется рост преступности среди нелегальных мигрантов, прошедших подготовку именно в подпольных секциях ММА. Депутаты считают, что прямой запрет даст правоохранительным органам дополнительные инструменты для вмешательства и закрытия нелегальных тренировочных площадок.  Они также указывают, что подобная мера поможет снизить уровень преступности и предотвратить распространение экстремистских настроений среди мигрантов. «В сочетании с усилением контроля за аккредитацией спортивных секций и строгим наказанием за проведение незаконных тренировок запрет на участие иностранцев в подпольных ММА-клубах станет действенным шагом для снижения преступности и предотвращения распространения экстремизма», — говорится в тексте запроса. Ранее в Госдуме решили рассмотреть законопроект об обязательном лицензировании деятельности ММА-клубов и соревнований по смешанному боевому единоборству. Он был создан на основе обращений граждан и информации, размещенной в материале URA.RU. Лицензирование позволит исключить нелегальные клубы, установить надзор за тренерами и участниками и предотвратить распространение криминальной и экстремистской среды в этом виде спорта. Как подпольные ММА-клубы готовят преступников — в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...