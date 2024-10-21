Юлия Навальная* намерена стать президентом России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юлия Навальная* заявила о желании стать главой России
Юлия Навальная* заявила о желании стать главой России Фото:

Юлия Навальная (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) намерена баллотироваться на пост президента РФ по приезде в страну. Она также осознает, что ей грозит арест по возвращению домой.

«Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидаткой в президенты», — заявила Навальная в интервью BBC. Она также отметила, что осознает все риски такого решения после приезда в страну.

Ранее Басманный районный Москвы заочно арестовал Юлию Навальную. Она стала фигурантом уголовного дела об «участии в экстремистском сообществе». Кроме того, Навальная объявлена в международный розыск. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции Навальной на территорию России либо с момента ее задержания в стране. Ее адвокаты пытались обжаловать решение суда и подали апелляцию об избрании Навальной меры пресечения. Однако суд отменил жалобу и оставил приговор в силе.

*Юлия Навальная внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Юлия Навальная (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) намерена баллотироваться на пост президента РФ по приезде в страну. Она также осознает, что ей грозит арест по возвращению домой. «Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидаткой в президенты», — заявила Навальная в интервью BBC. Она также отметила, что осознает все риски такого решения после приезда в страну. Ранее Басманный районный Москвы заочно арестовал Юлию Навальную. Она стала фигурантом уголовного дела об «участии в экстремистском сообществе». Кроме того, Навальная объявлена в международный розыск. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции Навальной на территорию России либо с момента ее задержания в стране. Ее адвокаты пытались обжаловать решение суда и подали апелляцию об избрании Навальной меры пресечения. Однако суд отменил жалобу и оставил приговор в силе. *Юлия Навальная внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...