Юлия Навальная* намерена стать президентом России

Юлия Навальная (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) намерена баллотироваться на пост президента РФ по приезде в страну. Она также осознает, что ей грозит арест по возвращению домой.
«Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидаткой в президенты», — заявила Навальная в интервью BBC. Она также отметила, что осознает все риски такого решения после приезда в страну.
Ранее Басманный районный Москвы заочно арестовал Юлию Навальную. Она стала фигурантом уголовного дела об «участии в экстремистском сообществе». Кроме того, Навальная объявлена в международный розыск. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции Навальной на территорию России либо с момента ее задержания в стране. Ее адвокаты пытались обжаловать решение суда и подали апелляцию об избрании Навальной меры пресечения. Однако суд отменил жалобу и оставил приговор в силе.
*Юлия Навальная внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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