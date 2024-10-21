«Девушка, извините, я буду угрожать»: в Санкт-Петербурге «вежливый» грабитель порезал продавца

В Санкт-Петербурге грабитель вежливо извинился перед продавцом, угрожая ножом
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Грабитель порезал продавца и сбежал с деньгами в Санкт-Петербурге
Грабитель порезал продавца и сбежал с деньгами в Санкт-Петербурге Фото:

В Санкт-Петербурге на улице Гороховой 23-летний грабитель ворвался в местный продуктовый магазин и начал угрожать продавщице ножом. После того, как женщина отдала ему деньги, он вежливо попрощался с ней и сбежал, сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».

«Ограбление кассы продуктового по-питерски — (вежливое) его совершил 23-летний повар в маске на Гороховой», — говорится в сообщении. Отмечается, что нападавший ворвался в помещение и нанес 37-летней женщине порезы на шее и руке, после чего похитил денежные средства, извинился перед пострадавшей и скрылся с места преступления. Преступника удалось задержать через полтора часа после совершения преступления в пекарне, расположенной недалеко от места инцидента. Против него возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Отмечается, что мужчина приехал в Санкт-Петербург из Ямало-Ненецкого автономного округа и работал на кухне одного из ресторанов города. Женщине же пришлось обратиться в больницу после случившегося.

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В Санкт-Петербурге на улице Гороховой 23-летний грабитель ворвался в местный продуктовый магазин и начал угрожать продавщице ножом. После того, как женщина отдала ему деньги, он вежливо попрощался с ней и сбежал, сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». «Ограбление кассы продуктового по-питерски — (вежливое) его совершил 23-летний повар в маске на Гороховой», — говорится в сообщении. Отмечается, что нападавший ворвался в помещение и нанес 37-летней женщине порезы на шее и руке, после чего похитил денежные средства, извинился перед пострадавшей и скрылся с места преступления. Преступника удалось задержать через полтора часа после совершения преступления в пекарне, расположенной недалеко от места инцидента. Против него возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Отмечается, что мужчина приехал в Санкт-Петербург из Ямало-Ненецкого автономного округа и работал на кухне одного из ресторанов города. Женщине же пришлось обратиться в больницу после случившегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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