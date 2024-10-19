ВСУ совершили масштабную атаку по Брянской области: карта СВО 19 октября

Богомаз: в Брянской области сдетонировал беспилотник ВСУ, произошел пожар

19 октября 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

В Брянской области из-за атаки БПЛА ВСУ произошел пожар Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины провели атаку беспилотниками по Брянской области, в результате произошел пожар в нежилом здании. За ночь украинские силы выпустили 16 БПЛА по регионам России. ВС РФ совершили прорыв в Курской области и добрались до населенного пункта Викторовка. Также российские бойцы ведут активные боевые действия под Северском в Донецкой Народной Республике. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения Инфографика URA.RU Атаки беспилотников по регионам РФ Украинские силы осуществили атаку на Брянскую область, которая привела к пожару в нежилом здании. Об этой ситуации сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, пострадавших не обнаружено.



Ночью были предотвращены попытки киевских властей осуществить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа на объекты на территории России. С помощью дежурных средств ПВО было перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотников. Из них 13 были сбиты над Брянской областью, два — над Ростовской областью и один — над Белгородской областью. Также были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Курское направление Российские военнослужащие осуществили неожиданный прорыв в Курской области, сообщаю «Военкоры Русской Весны». Уточняется, что бронегруппа российских сил достигла Викторовки. Бойцы группировки «Север» овладели опорным пунктом ВСУ в приграничной зоне Курска. По информации Минобороны, морпехи вытеснили противника из укрепленных позиций в лесистой местности. В результате столкновения им удалось захватить трофейное вооружение западного производства, а также флаги и личные вещи украинских боевиков. Несмотря на попытки противника оказать сопротивление, украинские силы потерпели поражение, и их бойцы были уничтожены. Донецкое направление Российские военнослужащие ведут интенсивные бои под Северском в ДНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, «в северском направлении идут упорные сражения, однако неблагоприятные погодные условия оказали значительное влияние, затрудняя полноценное использование беспилотников как с нашей стороны, так и со стороны противника». Эксперт также отметил, что из-за плохой погоды активность противников в этом районе также снизилась. Луганское направление ВСУ пытаются провести контратаку в районе освобожденного села Невского в ЛНР. Боевые действия протекают вяло, и противник не проявляет особого желания атаковать их позиции. Российские войска продолжают наступление на западе и юго-западе от Невского, предвосхитив, что силы РФ в скором времени могут начать выбивать противника из Тернов и других населенных пунктов. Харьковское направление В результате операций Северной группировки российских войск, украинские силы за последние сутки понесли потери до 75 военнослужащих. Подразделения нанесли удары по формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах Волчанска, Липцов и Русской Лозовой Купянское направление На купянском направлении российские войска увеличили свои зоны контроля в районе Колесниковки. Кроме того, они значительно продвинулись в пределах населенного пункта Кругляковка.



Российские военнослужащие продолжают активные боевые действия на купянском направлении, где разворачиваются ожесточенные бои за контроль над важными населенными пунктами. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что силы РФ активно «подпирают» противника в районе двух сел, расположенных под Купянском в Харьковской области. Поражение огневой точки ВСУ Экипаж танка Т-72Б3 Южной группировки российских войск с помощью войскового беспилотного летательного аппарата успешно уничтожил огневую позицию подразделения ВСУ. В ведомстве добавили, что после выполнения огневых задач танковый экипаж сменил свои позиции на запасные, чтобы избежать возможного ответного огня со стороны противника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины провели атаку беспилотниками по Брянской области, в результате произошел пожар в нежилом здании. За ночь украинские силы выпустили 16 БПЛА по регионам России. ВС РФ совершили прорыв в Курской области и добрались до населенного пункта Викторовка. Также российские бойцы ведут активные боевые действия под Северском в Донецкой Народной Республике. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Украинские силы осуществили атаку на Брянскую область, которая привела к пожару в нежилом здании. Об этой ситуации сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, пострадавших не обнаружено. Ночью были предотвращены попытки киевских властей осуществить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа на объекты на территории России. С помощью дежурных средств ПВО было перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотников. Из них 13 были сбиты над Брянской областью, два — над Ростовской областью и один — над Белгородской областью. Также были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российские военнослужащие осуществили неожиданный прорыв в Курской области, сообщаю «Военкоры Русской Весны». Уточняется, что бронегруппа российских сил достигла Викторовки. Бойцы группировки «Север» овладели опорным пунктом ВСУ в приграничной зоне Курска. По информации Минобороны, морпехи вытеснили противника из укрепленных позиций в лесистой местности. В результате столкновения им удалось захватить трофейное вооружение западного производства, а также флаги и личные вещи украинских боевиков. Несмотря на попытки противника оказать сопротивление, украинские силы потерпели поражение, и их бойцы были уничтожены. Российские военнослужащие ведут интенсивные бои под Северском в ДНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, «в северском направлении идут упорные сражения, однако неблагоприятные погодные условия оказали значительное влияние, затрудняя полноценное использование беспилотников как с нашей стороны, так и со стороны противника». Эксперт также отметил, что из-за плохой погоды активность противников в этом районе также снизилась. ВСУ пытаются провести контратаку в районе освобожденного села Невского в ЛНР. Боевые действия протекают вяло, и противник не проявляет особого желания атаковать их позиции. Российские войска продолжают наступление на западе и юго-западе от Невского, предвосхитив, что силы РФ в скором времени могут начать выбивать противника из Тернов и других населенных пунктов. В результате операций Северной группировки российских войск, украинские силы за последние сутки понесли потери до 75 военнослужащих. Подразделения нанесли удары по формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах Волчанска, Липцов и Русской Лозовой На купянском направлении российские войска увеличили свои зоны контроля в районе Колесниковки. Кроме того, они значительно продвинулись в пределах населенного пункта Кругляковка. Российские военнослужащие продолжают активные боевые действия на купянском направлении, где разворачиваются ожесточенные бои за контроль над важными населенными пунктами. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что силы РФ активно «подпирают» противника в районе двух сел, расположенных под Купянском в Харьковской области. Экипаж танка Т-72Б3 Южной группировки российских войск с помощью войскового беспилотного летательного аппарата успешно уничтожил огневую позицию подразделения ВСУ. В ведомстве добавили, что после выполнения огневых задач танковый экипаж сменил свои позиции на запасные, чтобы избежать возможного ответного огня со стороны противника.