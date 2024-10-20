В Кремле пояснили причины приема президента ОАЭ в доме Путина

Встреча президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заид Аль Нахайяна и главы российского государства Владимира Путина проходит в личных апартаментах лидера РФ из-за крепких отношений между ними. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Путина и президента объединённых Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда объединяют очень конструктивные, тесные, доверительные, давние и дружеские отношения, и эти отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьёзные вопросы», — рассказал Песков. Он отметил, что сначала лидеры обсудят некоторые темы на камеру, а затем перейдут к свободному общению.
Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что закрытая часть встречи лидеров обычно проходит в основном за ужином, обедом или завтраком. «Но, конечно, это не ради еды. Это именно ради того, чтобы спокойно с глазу на глаз обсуждать самые серьезные вопросы», — заключил Песков.
Путин встретил президента ОАЭ в своей резиденции в Ново-Огарева. Основными темами обсуждения должны стать ситуация на Украине и события на Ближнем Востоке. Встреча включает неформальное общение за чаем с традиционными угощениями, такими как сухофрукты и восточные сладости. Сам Путин же подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке является непростой.
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