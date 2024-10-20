ВС РФ начали применять новую тактику для освобождения городов: главное об СВО к вечеру 20 октября

ВС РФ внедрили новые тактические подходы, ориентированные на более эффективное освобождение городов в зоне СВО. В Курской области были отбиты две попытки ВСУ пройти в тылы российской армии. Операция по вытеснению украинских войск с территории региона продолжается. Главное об СВО за 20 октября — в материале URA.RU.
Новая тактика ВС РФ для освобождения городов
Российские военные разработали новую тактику, позволяющую быстро окружать города, что помогло освободить Угледар в ДНР. Тактика включает в себя окружение города с севера и юга, оставляя коридор для отступления противника, который находится под полным контролем ВС РФ.
Черноморский флот «сменил прописку»
Сенатор Дмитрий Рогозин отметил, что из-за этих атак беспилотников ВСУ Черноморский флот РФ был вынужден «сменить прописку». По его словам, крупные корабли стали легкими мишенями для безэкипажных украинских катеров.
Боец ВС РФ увернулся от восьми дронов ВСУ
Военнослужащий российской армии с позывным Фунт столкнулся с атакой восьми дронов-камикадзе ВСУ, двигаясь через линию фронта. Военблогер Кирилл Федоров поделился видео с происшествия, отметив, что боец жив и это подтверждает эффективность учений по противодействию атакам дронов.
Диверсанты ВСУ дважды пытались атаковать тылы ВС РФ в Курской области
Украинские диверсанты дважды пытались проникнуть в тыл российских войск в Глушковском районе Курской области, но их попытки были неудачными. Около десяти украинских бойцов были уничтожены, остальные отступили. Кроме того, российские войска отбили попытку ВСУ вернуть контроль над участком дороги Суджа-Коренево.
Конфликт на Украине может закончиться в 2026 году
По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в случае неблагоприятного развития событий конфликт на Украине может завершиться в середине 2026 года. В сообщении МВФ отмечается, что украинские власти будут вынуждены увеличить оборонные расходы в бюджете на следующий год из-за ухудшения социальных и экономических условий и нехватки рабочей силы.
В Словакии раскритиковали «план победы» Зеленского
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского, называя его нереалистичным. Он отметил, что идея поставок ракет средней и большой дальности на Украину для удара по России выглядит абсурдно, и другие премьер-министры также удивлялись этому плану.
ВС РФ выбили ВСУ с южной окраины Воздвиженки
ВС РФ успешно вытеснили украинских военных с южной окраины Воздвиженки в Донецкой Народной Республике на покровском направлении, нанеся значительные потери. Потеря Воздвиженки, имеющей стратегическое значение, может вынудить ВСУ отступить за автодорогу Покровск-Константиновка, где их оборона будет менее крепкой.
ВС РФ ударили по местам запуска беспилотников ВСУ
Российские военные нанесли удары по позициям иностранных наемников ВСУ и заводам по производству беспилотников, используя авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. По данным Минобороны, поражены цели в Сумской и Харьковской областях.
Российские войска освободили шесть населенных пунктов
На этой неделе российские войска освободили шесть населенных пунктов. В ЛНР овладели Невским, а в Запорожской области вернули Левадное. Основное наступление идет на покровском направлении, где войска приближаются к основным позициям ВСУ в Донбассе.
Одним из значимых событий стало освобождение Максимильяновки, откуда ВСУ обстреливали Донецк. Это освобождение стало возможным после взятия Марьинки еще в прошлом году, передает Пятый канал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.