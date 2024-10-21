Почему в России собрали мало картофеля в 2024 году

Российские аграрии из-за заморозков собрали меньше урожая картофеля в этом году. Правда, его еще продолжают убирать, отметил в интервью URA.RU экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.
Всего аграриям необходимо убрать 282 тысячи га. Пока они накопали картофель на площади в 225 тысяч, сказал эксперт.
«Это почти 80%, что чуть меньше, чем в прошлом году. И урожайность ниже — на нее подействовали природно-климатические невзгоды. Но, опять же, большую часть сектора занимают малые хозяйства, которые производят чуть более половины от всей картошки в стране и могут поставить товар на рынок», — заявил Леонид Холод.
Эксперт добавил, что, несмотря на непогоду, урожай сельхозорганизации получат на уровне Советского Союза. А чтобы пополнить рыночные фонды страны, можно привлечь небольшие предприятия, которые производят овощи. Как отметил Леонид Холод — это огромный скрытый резерв.
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