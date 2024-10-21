Почему в России собрали мало картофеля в 2024 году

Леонид Холод: на урожай картофеля в этом году повлияли заморозки
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Картофель в России посадили на 282 тысячах гектар
Картофель в России посадили на 282 тысячах гектар Фото:

Российские аграрии из-за заморозков собрали меньше урожая картофеля в этом году. Правда, его еще продолжают убирать, отметил в интервью URA.RU экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.

Всего аграриям необходимо убрать 282 тысячи га. Пока они накопали картофель на площади в 225 тысяч, сказал эксперт.

«Это почти 80%, что чуть меньше, чем в прошлом году. И урожайность ниже — на нее подействовали природно-климатические невзгоды. Но, опять же, большую часть сектора занимают малые хозяйства, которые производят чуть более половины от всей картошки в стране и могут поставить товар на рынок», — заявил Леонид Холод.

Эксперт добавил, что, несмотря на непогоду, урожай сельхозорганизации получат на уровне Советского Союза. А чтобы пополнить рыночные фонды страны, можно привлечь небольшие предприятия, которые производят овощи. Как отметил Леонид Холод — это огромный скрытый резерв.

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Российские аграрии из-за заморозков собрали меньше урожая картофеля в этом году. Правда, его еще продолжают убирать, отметил в интервью URA.RU экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод. Всего аграриям необходимо убрать 282 тысячи га. Пока они накопали картофель на площади в 225 тысяч, сказал эксперт. «Это почти 80%, что чуть меньше, чем в прошлом году. И урожайность ниже — на нее подействовали природно-климатические невзгоды. Но, опять же, большую часть сектора занимают малые хозяйства, которые производят чуть более половины от всей картошки в стране и могут поставить товар на рынок», — заявил Леонид Холод. Эксперт добавил, что, несмотря на непогоду, урожай сельхозорганизации получат на уровне Советского Союза. А чтобы пополнить рыночные фонды страны, можно привлечь небольшие предприятия, которые производят овощи. Как отметил Леонид Холод — это огромный скрытый резерв.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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