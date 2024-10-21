Жительница Красноярска обманула Wildberries на 1,2 млн рублей

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Жительница Красноярска из-за сбоя в приложении маркетплейса приобретала товары бесплатно
Жительница Красноярска из-за сбоя в приложении маркетплейса приобретала товары бесплатно Фото:

В Красноярске женщина из-за сбоя в приложении Wildberries приобрела товары на общую сумму 1,2 миллиона рублей без фактической оплаты. Прокуратура региона возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Ей может грозить срок до 10 лет тюрьмы, сообщили в ведомстве.

Весной 2023 года 23-летняя жительница Красноярска заметила ошибку в системе интернет-магазина, когда все добавленные в корзину товары автоматически отображались как оплаченные. «Она не стала сообщать в службу поддержки о незапланированном „аттракционе невиданной щедрости“ и решила испытать свою удачу <...> Горе-покупательница ежедневно „покупала“ всё, что угодно её душе», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своем telegram-канале.

Там же отметили, что в перечне товаров, заказанных женщиной через маркетплейс, помимо обширного ассортимента косметики и домашнего текстиля, были обнаружены новые модели iPhone и эксклюзивные аксессуары к ним. Ассортимент также включал одежду, обувь, чемодан, смартфоны, игровые приставки, аудиосистемы и даже изделия из золота.

После обнаружения мошенничества сотрудники Wildberries заблокировали ее аккаунт, однако к тому времени общая сумма ущерба составила уже 1,2 миллиона рублей. Украденные товары девушка продавала через другие интернет-платформы, чтобы покрыть свои долги. Сейчас ей грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее в приложении маркетплейса произошел сбой. Пользователи жаловались на отмену товаров, которые уже были доставлены в пункт выдачи заказов. С некоторых также списывались деньги за возврат. Сбой длился четыре часа.

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В Красноярске женщина из-за сбоя в приложении Wildberries приобрела товары на общую сумму 1,2 миллиона рублей без фактической оплаты. Прокуратура региона возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Ей может грозить срок до 10 лет тюрьмы, сообщили в ведомстве. Весной 2023 года 23-летняя жительница Красноярска заметила ошибку в системе интернет-магазина, когда все добавленные в корзину товары автоматически отображались как оплаченные. «Она не стала сообщать в службу поддержки о незапланированном „аттракционе невиданной щедрости“ и решила испытать свою удачу <...> Горе-покупательница ежедневно „покупала“ всё, что угодно её душе», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своем telegram-канале. Там же отметили, что в перечне товаров, заказанных женщиной через маркетплейс, помимо обширного ассортимента косметики и домашнего текстиля, были обнаружены новые модели iPhone и эксклюзивные аксессуары к ним. Ассортимент также включал одежду, обувь, чемодан, смартфоны, игровые приставки, аудиосистемы и даже изделия из золота. После обнаружения мошенничества сотрудники Wildberries заблокировали ее аккаунт, однако к тому времени общая сумма ущерба составила уже 1,2 миллиона рублей. Украденные товары девушка продавала через другие интернет-платформы, чтобы покрыть свои долги. Сейчас ей грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Ранее в приложении маркетплейса произошел сбой. Пользователи жаловались на отмену товаров, которые уже были доставлены в пункт выдачи заказов. С некоторых также списывались деньги за возврат. Сбой длился четыре часа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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