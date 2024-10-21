У актера Ливанова, пережившего инсульт, появились другие проблемы со здоровьем

Mash: у Ливанова проблемы с двигательной системой после инсульта
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Василию Ливанову тяжело двигаться после перенесенного инсульта, передает Mash Фото:

У советского и российского актера Василия Ливанова, известного по роли Шерлока Холмса, обнаружились проблемы с двигательным аппаратом после выписки из больницы. Ранее он был госпитализирован с инсультом. Об этом сообщает Mash.

«У Василия Ливанова начались проблемы с двигательным аппаратом после выписки из больницы. Ему прописали ходунки», — передают авторы канала. Отмечается, что актеру сложно сейчас двигаться после перенесенного инсульта.

На днях у Ливанова также выявили риск поражения сосудов головного мозга, а также повторного инсульта. Сын актера опроверг это, передает RT. В конце сентября актера срочно доставили в отделение нейрореанимации с подозрением на инсульт. Тогда он перенес сложную операцию.

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У советского и российского актера Василия Ливанова, известного по роли Шерлока Холмса, обнаружились проблемы с двигательным аппаратом после выписки из больницы. Ранее он был госпитализирован с инсультом. Об этом сообщает Mash. «У Василия Ливанова начались проблемы с двигательным аппаратом после выписки из больницы. Ему прописали ходунки», — передают авторы канала. Отмечается, что актеру сложно сейчас двигаться после перенесенного инсульта. На днях у Ливанова также выявили риск поражения сосудов головного мозга, а также повторного инсульта. Сын актера опроверг это, передает RT. В конце сентября актера срочно доставили в отделение нейрореанимации с подозрением на инсульт. Тогда он перенес сложную операцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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