У актера Ливанова, пережившего инсульт, появились другие проблемы со здоровьем

Mash: у Ливанова проблемы с двигательной системой после инсульта

Василию Ливанову тяжело двигаться после перенесенного инсульта, передает Mash Фото: ИТАР-ТАСС/ Денис Абрамов

У советского и российского актера Василия Ливанова, известного по роли Шерлока Холмса, обнаружились проблемы с двигательным аппаратом после выписки из больницы. Ранее он был госпитализирован с инсультом. Об этом сообщает Mash.

«У Василия Ливанова начались проблемы с двигательным аппаратом после выписки из больницы. Ему прописали ходунки», — передают авторы канала. Отмечается, что актеру сложно сейчас двигаться после перенесенного инсульта.

На днях у Ливанова также выявили риск поражения сосудов головного мозга, а также повторного инсульта. Сын актера опроверг это, передает RT. В конце сентября актера срочно доставили в отделение нейрореанимации с подозрением на инсульт. Тогда он перенес сложную операцию.