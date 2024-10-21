Переживают проблему самостоятельно: школьники рассказали о травле в интернете

Около 69% школьников в России хотя бы раз сталкивались с онлайн-травлей, показало исследование компании «Где мои дети», проведенное среди подростков в возрасте 16-18 лет в крупных городах страны. Большинство из них (24%) сталкиваются с хейтом ежедневно. Однако многие считают постыдным рассказывать об этом, поэтому замалчивают о своих переживаниях. Об этом сообщила специалист по социально значимым проектам Светлана Михайловна
«В основном инициатором становится знакомый человек, так ответили 64% опрошенных. Самым частым видом буллинга в интернете стали агрессивные комментарии к постам, с этим столкнулись 46% опрошенных. Каждого четвертого (20%) исключали из чатов, в которых состоял школьник», — передает RT со ссылкой на исследование.
Дополнительные данные исследования показывают, что каждый четвертый опрошенный (24%) сталкивается с травлей ежедневно, а 22% переживают это несколько раз в месяц. Кроме того, у 5% школьников были опубликованы в сети их персональные данные и фотографии, еще 4% респондентов столкнулись с многочисленными жалобами и последующей блокировкой их аккаунтов.
Михайловна также указала на проблему молчания и стыда среди подростков. Она отметила, что каждый третий ребенок (36%) предпочел скрыть факт переживания преследования в интернете. Если же подростки решаются поделиться информацией о буллинге, то чаще всего они обращаются к родителям (21%) и близким друзьям (19%). Примерно каждый седьмой (15%) находит поддержку у учителей. Тем не менее, братьям и сестрам доверяют только 6% подростков, а психологам — всего 4%.
Большинство респондентов (76%), которые не рассказали о случившемся, считали, что никто не сможет помочь. Еще 8% опасались ухудшения ситуации или не считали происходящее достаточно важным. Для 3% было стыдно делиться своими переживаниями, подчеркнула Михайлова.
Ранее ученые из Медицинского центра Университета Техаса провели исследование и выявили, что люди, у которых был высокий уровень IQ в школьные годы, в зрелом возрасте чаще становятся умеренными или активными потребителями алкоголя. Высокий уровень интеллекта мог способствовать социальным ситуациям, в которых люди прибегали к алкогольным напиткам.
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