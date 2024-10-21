Чиновник из Бурятии заплатит 91 миллион за то, что обманул сирот

Бывший чиновник Кочелев передал сиротам 122 непригодных для жилья помещения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кочелев возвел 122 непригодных для жилья помещения
Кочелев возвел 122 непригодных для жилья помещения Фото:

Суд взыщет с бывшего заместителя министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса региона Александра Кочелева 91 миллион рублей. Бывший чиновник возвел 122 непригодных для жизни помещения и передал их сиротам. Об этом сообщила прокуратура Республики Бурятия.

«В результате действий бывшего чиновника в собственность республики поступили 122 жилых помещения, возведенных с нарушением строительных норм и правил и непригодных для проживания, стоимостью свыше 91 млн рублей», — передает прокуратура в своем telegram-канале. Там уточнили, что Кочелев с 2013 по 2014 год передал непригодные помещения для размещения детей-сирот. 

Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании денежных средств с Кочелева, отмечает telegram-канал. На текущий момент исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры республики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд взыщет с бывшего заместителя министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса региона Александра Кочелева 91 миллион рублей. Бывший чиновник возвел 122 непригодных для жизни помещения и передал их сиротам. Об этом сообщила прокуратура Республики Бурятия. «В результате действий бывшего чиновника в собственность республики поступили 122 жилых помещения, возведенных с нарушением строительных норм и правил и непригодных для проживания, стоимостью свыше 91 млн рублей», — передает прокуратура в своем telegram-канале. Там уточнили, что Кочелев с 2013 по 2014 год передал непригодные помещения для размещения детей-сирот.  Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании денежных средств с Кочелева, отмечает telegram-канал. На текущий момент исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...