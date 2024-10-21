Чиновник из Бурятии заплатит 91 миллион за то, что обманул сирот

Суд взыщет с бывшего заместителя министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса региона Александра Кочелева 91 миллион рублей. Бывший чиновник возвел 122 непригодных для жизни помещения и передал их сиротам. Об этом сообщила прокуратура Республики Бурятия.
«В результате действий бывшего чиновника в собственность республики поступили 122 жилых помещения, возведенных с нарушением строительных норм и правил и непригодных для проживания, стоимостью свыше 91 млн рублей», — передает прокуратура в своем telegram-канале. Там уточнили, что Кочелев с 2013 по 2014 год передал непригодные помещения для размещения детей-сирот.
Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании денежных средств с Кочелева, отмечает telegram-канал. На текущий момент исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры республики.
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