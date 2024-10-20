20 октября 2024

Лидер тамбовской ОПГ «Кум» задолжал приставам более двух миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Барсуков имеет неоплаченную задолженность по налогам, исполнительским сборам и госпошлине
Барсуков имеет неоплаченную задолженность по налогам, исполнительским сборам и госпошлине Фото:

Лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков по прозвищу «Кум» должен выплатить штраф, компенсацию за моральный ущерб и налоги общей суммой более 2,1 миллиона рублей. Об этом сообщается в данных базы судебных приставов.

«Судебные приставы хотят взыскать с Барсукова штраф в один миллион рублей, назначенный ему в качестве меры пресечения по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева», — передает РИА Новости информацию из базы. Там отмечается, что «Кум» должен выплатить Васильеву и моральную компенсацию в один миллион рублей. 

Также Барсуков не оплатил исполнительские сборы: две задолженности по 70 тысяч рублей каждая и одна — на сумму 1 427 рублей. Лидер ОПГ также имеет долг по оплате налогов и госпошлины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков по прозвищу «Кум» должен выплатить штраф, компенсацию за моральный ущерб и налоги общей суммой более 2,1 миллиона рублей. Об этом сообщается в данных базы судебных приставов. «Судебные приставы хотят взыскать с Барсукова штраф в один миллион рублей, назначенный ему в качестве меры пресечения по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева», — передает РИА Новости информацию из базы. Там отмечается, что «Кум» должен выплатить Васильеву и моральную компенсацию в один миллион рублей.  Также Барсуков не оплатил исполнительские сборы: две задолженности по 70 тысяч рублей каждая и одна — на сумму 1 427 рублей. Лидер ОПГ также имеет долг по оплате налогов и госпошлины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...