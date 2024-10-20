Лидер тамбовской ОПГ «Кум» задолжал приставам более двух миллионов рублей

Лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков по прозвищу «Кум» должен выплатить штраф, компенсацию за моральный ущерб и налоги общей суммой более 2,1 миллиона рублей. Об этом сообщается в данных базы судебных приставов.
«Судебные приставы хотят взыскать с Барсукова штраф в один миллион рублей, назначенный ему в качестве меры пресечения по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева», — передает РИА Новости информацию из базы. Там отмечается, что «Кум» должен выплатить Васильеву и моральную компенсацию в один миллион рублей.
Также Барсуков не оплатил исполнительские сборы: две задолженности по 70 тысяч рублей каждая и одна — на сумму 1 427 рублей. Лидер ОПГ также имеет долг по оплате налогов и госпошлины.
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